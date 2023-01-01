Недвижимость

Владельцы жилья теперь могут бесплатно узнавать о прописанных в квартире

В России вступил в силу закон, по которому владельцы жилья с 1 января 2023 году могут бесплатно получать информацию о зарегистрированных в нем лицах, включая иностранцев, без их согласия.

Объем предоставляемых данных будет включать: ФИО, дату и место рождения, дату регистрации по месту жительства. Если речь идет об иностранных гражданах, то также сообщат о гражданстве и сроке регистрации, пишет РИА Новости.

Ранее получить информацию о зарегистрированных в квартире собственник мог только с их согласия. По словам члена Ассоциации юристов России Кобы Оржонии, такая ситуация стимулировала развитие теневого бизнеса по незаконному предоставлению адресно-справочной информации.

«Необходимость в получении подобной выписки, прежде всего, связана со сделками с недвижимостью. При продаже недвижимости продавцу важно предоставить всю информацию об объекте, в том числе и о зарегистрированных лицах. В ином случае это было бы сокрытием информации от покупателя», - резюмировал Оржония.