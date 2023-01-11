Недвижимость

Свыше 100 тысяч реестровых дел оцифровали в Псковской области за год

Кадастровая палата совместно с управлением Росреестра по Псковской области в 2022 году оцифровала 101 502 реестровых дела. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в филиале ППК «Роскадастр» по региону.

Переводу в электронный вид подлежали правоустанавливающие документы и кадастровые дела. В целом такие документы представляют реестровые дела, на основании которых вносятся сведения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

«Отсканированные электронные документы заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного работника, которая обеспечивает такую же юридическую силу электронных документов, что и документы на бумажных носителях, подписанных собственноручной подписью», – отметила эксперт Роскадастра по Псковской области Алена Мотылева.

Для постоянного хранения, организации учета и сохранности электронных документов и их поиска создана специальная информационная система «Архив».

ИС «Архив» интегрирована в федеральную информационную систему Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН), что позволяет государственным регистраторам прав оперативно находить любой документ, который потребуется для осуществления кадастрового учета и государственной регистрации прав, что увеличивает скорость принятия решения государственным регистратором, рассказали в ведомстве.

Перевод реестровых дел в электронный вид является одним из направлений государственного проекта «Национальная система пространственных данных». Цифровизация архива значительно упрощает поиск и анализ документов в сфере оборота недвижимости, позволяет сократить сроки кадастрового учета, регистрации прав на недвижимость, а также предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости, отметили специалисты.

В филиале ППК «Роскадастр» напомнили, что специалисты филиала оказывают услуги по предоставлению аналитической информации, полученной на основе сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

Для заключения договора на оказание платных услуг необходимо обратиться в отдел правового и кадрового обеспечения филиала по адресу: Псков, улица Рабочая, 11, предварительно позвонив по телефону: 8(8112) 649-301, добавочный 2120, для получения подробной информации.