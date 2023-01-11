Недвижимость

Ипотека на частные дома в России побила очередной рекорд

Средние ставки по ипотеке на загородную недвижимость стали значительно доступнее, чем на вторичные квартиры. По итогам прошлого месяца разница между средними одобренными ставками в этих сегментах выросла до рекордных 2,3%, сообщают аналитики федеральной компании «Этажи».

«Традиционно средние ставки на загородную недвижимость в России были выше, чем на городские квартиры. В 2019 году разница доходила до 1,5%. Ситуация начала меняться с запуском сельской ипотеки, когда средние ставки на загородную недвижимость стали чуть ниже, чем на вторичное жилье», - рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

В этом году, по ее словам, расширение семейной и льготной ипотеки на покупку индивидуальных домов, а также выделенные лимиты по сельской ипотеке стали еще больше увеличивать разрыв в ставках, пишут «Известия».

Средние одобренные ставки на загородную недвижимость были ниже, чем на вторичное жилье, даже в период резкого роста ключевой ставки весной 2022 года, добавила эксперт.

При этом, если с октября ставки на вторичное жилье стали расти, на загородную недвижимость они продолжили снижаться, отметила Решетникова.

В итоге за прошедший месяц средние одобренные ставки по ипотеке на вторичное жилье составили 11,1%, а на загородную недвижимость - 8,8%, на новостройки - 7,1%, сказала она.

«Увеличение доступности ипотеки на загородную недвижимость приведет к дальнейшему росту спроса в этом сегменте, первую волну можно ожидать уже в феврале», - спрогнозировала Решетникова.