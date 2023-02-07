Недвижимость

Специалисты компании «Монолит» сопроводят псковичей в оформлении всех видов ипотек

Специалисты псковской специализированной компании-застройщика «Монолит» сопровождают в оформлении как гражданской ипотеки (Господдержка 2020, Семейная ипотека), так и ипотеки для военнослужащих. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото: компания-застройщик «Монолит»

«Мы аккредитованы всеми ведущими банками. Если вы планируете приобрести квартиру в ипотеку, не торопитесь принимать первое попавшееся предложение. Специалисты отдела продаж компании "Монолит" подберут для вас лучшие условия с самыми низкими процентным ставками», – отметили в компании.

О свободных квартирах и выгодных предложениях можно узнать по телефону 61-01-11 и на сайте «Монолита».