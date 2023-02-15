Недвижимость

Четыре способа приобретения квартир предлагает псковская компания-застройщик «Монолит»

Четыре способа приобретения квартир предлагает псковская специализированная компания-застройщик «Монолит». Об этом сообщается в группе компании в социальной сети «ВКонтакте».

Изображение здесь и далее: компания-застройщик «Монолит»

Для желающих приобрести жильё доступны:

рассрочка;

ипотека в любом банке;

приобретение за собственные средства;

трейд-ин.

«100% денежных средств дольщиков хранятся на счетах эскроу», – отметили в «Монолите».

На предстоящих длинных выходных с 23 по 26 февраля ознакомиться с доступным ассортиментом квартир можно на официальном сайте компании.

В разделе «Выбрать квартиру» находится большой каталог квартир с актуальными ценами. На сайте можно оставить заявку, а менеджер застройщика перезвонит в рабочее время и уточнит все подробности по сделке.

Кроме того, специалисты отметили, что ЖК «Завеличенский бульвар» располагается в непосредственной близости от главных объектов активной жизни района города: