Недвижимость

С начала года в Псковской области ввели в эксплуатацию более 65 тысяч квадратных метров жилья

В Москве прошла рабочая встреча министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирека Файзуллина и вице-губернатора Псковской области Игоря Шатурного. По поручению губернатора области Михаила Ведерникова его заместитель доложил о развитии строительной отрасли и ЖКХ в регионе, реализации нацпроектов, которые курирует Минстрой России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Так, за первые два месяца 2023 года в Псковской области уже введено в эксплуатацию более 65 тысяч квадратных метров жилья. Кроме того, нарастающим итогом с 2019 года по региональной адресной программе в области расселено свыше 17 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Свои жилищные условия улучшили 1130 человек.

В Псковской области есть территория комплексного развития площадью порядка 13 га. Таким образом, возможный потенциал по строительству многоквартирных домов на ней составляет 100 тысяч квадратных метров площади.

Отдельно Игорь Шатурный остановился на реализации федерального проекта «Чистая вода» в регионе. В этом году к реализации запланировано девять объектов. Работы планируется провести в областной столице, Великих Луках и еще пяти населенных пунктах Псковской области.

Серьезные работы планируется провести и в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Речь идет о 40 территориях, из которых 35 — общественные.