Недвижимость

Олег Брячак призвал решить вопрос о сносе незаконно построенной многоэтажки в Великих Луках

Решить вопрос о сносе незаконно построенного многоквартирного дома в Великих Луках путем создания экспертной группы призвал лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Псковском областном Собрании депутатов Олег Брячак на сессии регионального парламента 6 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Хочу донести ситуацию, которая кажется ненормальной. Проблема, которая образовалась в Великих Луках, а именно снос построенного многоквартирного дома, в котором проданы все квартиры. Это дом №7 на улице Лизы Чайкиной. Иск подала администрация города, там не было получено разрешение на строительство данного дома. Выяснилось, что не было получено из-за нахождения в границах культурной зоны», – рассказал Олег Брячак.

По его мнению, снос приведет к тому, что застройщик может обанкротиться, а купившие квартиры люди - потерять свои деньги.

«Хочу обратиться к заместителю губернатора Псковской области по строительству (им назначен Игорь Шатурный - ред.). Нужно создать экспертную группу, чтобы они проверили данный дом на предмет безопасности. Если он построен по нормам и правилам и не представляет опасности для людей, то зачем мы создаем социальную напряженность на ровном месте?» – спросил депутат и добавил, что обратиться к профильному руководству стоит в письменном виде.

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