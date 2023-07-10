Недвижимость

Заказать выписку из ЕГРН на портале Госуслуг можно бесплатно

У владельцев недвижимости появилась возможность заказать документ, подтверждающий право собственности (выписка из ЕГРН), онлайн на портале «Госуслуги» бесплатно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области.

«Теперь не надо посещать МФЦ, чтобы заказать выписку, и ждать 3 рабочих дня. Получить ее можно за минуту и бесплатно», - отметили в многофункциональном центре и напомнили, что выписка из ЕГРН сегодня – это единственный способ подтвердить право на собственность (свидетельство о государственной регистрации права упразднили с 2016 года) и узнать сведения о недвижимости.

Выписка понадобится:

чтобы подтвердить законность владения объектом перед его продажей;

чтобы оформить наследство, договор дарения, ипотеку, приватизацию жилья;

вместо потерянного свидетельства о государственной регистрации права.

Онлайн-выписка равносильна обычной выписке из ЕГРН и при необходимости бумажную заверенную электронную выписку можно получить в МФЦ – это бесплатно. То есть выписку нужно предварительно заказать на портале «Госуслуги». Далее обратиться в МФЦ с паспортом и номером заявки, указанной в личном кабинете на портале. Сотрудники МФЦ распечатают эту выписку и заверят ее печатью. На бумажном документе будут электронные подписи Росреестра, Минцифры и печать МФЦ.

У нее есть несколько особенностей: