Заказать выписку из ЕГРН на портале Госуслуг можно бесплатно

У владельцев недвижимости появилась возможность заказать документ, подтверждающий право собственности (выписка из ЕГРН), онлайн на портале «Госуслуги» бесплатно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области.
«Теперь не надо посещать МФЦ, чтобы заказать выписку, и ждать 3 рабочих дня. Получить ее можно за минуту и бесплатно», - отметили в многофункциональном центре и напомнили, что выписка из ЕГРН сегодня – это единственный способ подтвердить право на собственность (свидетельство о государственной регистрации права упразднили с 2016 года) и узнать сведения о недвижимости.
Выписка понадобится:
- чтобы подтвердить законность владения объектом перед его продажей;
- чтобы оформить наследство, договор дарения, ипотеку, приватизацию жилья;
- вместо потерянного свидетельства о государственной регистрации права.
Онлайн-выписка равносильна обычной выписке из ЕГРН и при необходимости бумажную заверенную электронную выписку можно получить в МФЦ – это бесплатно. То есть выписку нужно предварительно заказать на портале «Госуслуги». Далее обратиться в МФЦ с паспортом и номером заявки, указанной в личном кабинете на портале. Сотрудники МФЦ распечатают эту выписку и заверят ее печатью. На бумажном документе будут электронные подписи Росреестра, Минцифры и печать МФЦ.
У нее есть несколько особенностей:
- Получить выписку может только собственник по своим объектам, то есть на чужую квартиру заказать такой документ не получится. Сведения о правообладателях во всех выписках из ЕГРН стали по умолчанию скрыты. То есть сторонний человек или, например, банк больше не могут понять по выписке, кому принадлежит квартира. Ее может заказать сам собственник, а потом представить, например, покупателю жилья или банку.
- В выписке будут сведения об объекте недвижимости и правах на него, но не будет планов и схем, например рисунка с планом помещения или выкопировки из поэтажного плана. Поэтому онлайн-выписка не подойдет для задач, где требуются технические данные.
- Если у недвижимости несколько собственников, то скачать онлайн-выписку может кто-то один, так как документ содержит сведения обо всех правообладателях. При этом полная информация, то есть ФИО, дата рождения и паспортные данные, будет отображаться только для заказчика выписки. У остальных собственников будут только ФИО и даты рождения.