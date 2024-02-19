Недвижимость

Глава Сбера назвал временной мерой комиссии для застройщиков по льготной ипотеке

Глава Сбербанка Герман Греф назвал временной мерой комиссии для застройщиков по льготной ипотеке. Об этом он сообщил журналистам в ходе видео-конференции.

«Это временная мера. Будем балансировать вместе с нашими клиентами, застройщиками», - сказал он и отметил, что строители должны внести свой вклад, чтобы ситуация смягчилась.

Глава Сбербанка добавил, что банку приходится балансировать, чтобы обеспечить качество ипотечного портфеля и выживаемость девелоперских компаний, пишет ТАСС.

«Очевидно, что банки лишили стимула заниматься ипотекой, потому что она стала убыточной. Кто-то придумал, что банки зарабатывают 5% маржи на ипотеку, но настолько непрофессионально были сделаны выводы, что даже стыдно было слушать. Если бы банки зарабатывали такие деньги, у нас бы сейчас была битва за то, чтобы выдать кредиты. Когда все банки остановили кредитование и несколько банков только по политическим мотивам продолжали это делать в минимальных объемах, надо, наверное, было посмотреть, что на рынке происходит. И мы вынуждены какой-то уровень ипотеки поддерживать, чтобы обеспечить качество портфеля и выживаемость девелоперских компаний», - заявил Греф.

23 декабря 2023 года вступило в силу постановление правительства РФ, предполагающее снижение размера субсидии банкам по льготным ипотечным программам. 26 декабря сервис Сбербанка «Домклик» сообщил, что в связи с этим в Сбербанке с 11 января 2024 года меняются условия выдачи льготной ипотеки на готовое и строящееся жилье. Подписание кредитного договора будет возможно при условии субсидирования аккредитованным партнером-застройщиком. Субсидии представляют собой денежное возмещение застройщика банку за выдачу льготного кредита покупателю.