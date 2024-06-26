Недвижимость

Брать ипотеку или арендовать жилье — рассказал экс-глава Минфина

Сейчас брать ипотеку невыгодно, лучше арендовать жилье, а свободные деньги стоит положить на депозит под высокий процент, заявил экс-министр финансов России и экономист Михаил Задорнов.

«Это невыгодно, сейчас лучше арендовать. Если есть свободные деньги, стоит положить их на депозит под 19 — 20%, посмотреть, как изменится рынок, куда он будет двигаться», — ответ он на вопрос, стоит ли сейчас брать ипотеку.

Банк России на июльском заседании на фоне ускорения инфляции повысил ключевую ставку до 18% с 16% годовых. На этом фоне российские банки начали поднимать ставки: в Сбербанке минимальная ставка по рыночной ипотеке составляет 20%, у ВТБ — 20,5%. При этом средняя ставка двадцати крупнейших ипотечных банков страны на начало августа составляла около 19,7% годовых, пишет РИА Новости.

В то же время средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады июля выросла до максимальных с конца марта 2022 года 17,11%.