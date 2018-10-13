Политика

Псковичей оштрафовали за пикеты в день рождения президента

16 октября Псковский городской суд принял решение о привлечении к административной ответственности организаторов несанкционированной акции в Пскове. За пикеты, которые прошли 7 октября в день рождения президента Владимира Путина, оштрафованы руководитель регионального штаба оппозиционера Алексея Навального Валентин Болдышев и активист «Открытой России» Дмитрий Семеновский.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей сам Валентин Болдышев, по ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) он должен будет заплатить штраф в 10 тысяч рублей. Дмитрий Семеновский получил наказание в два раза серьезнее – штраф в размере 20 тысяч рублей.

«Мы пока не видели мотивировочной части, но полагаем, что изначально полиция расценила наши действия как единую организованную акцию, а не одиночные пикеты. Они указывали, что пикеты проходили одномоментно, а плакаты были с единой тематикой и дизайном. Во время судебного заседания пошли разные нюансы. Выяснилось, что наши пикеты все же проходили в разное время и в разных местах. Возможно, судья зацепилась именно за плакаты, поэтому назначила минимальные штрафы по статье», - рассказал Валентин Болдышев.

Активисты планируют обжаловать решение суда.

Напомним, 7 октября в Пскове были задержаны организаторы и участники одиночных пикетов. В день рождения Владимира Путина участники одиночных пикетов демонстрировали свое отношение к итогам правления президента России.