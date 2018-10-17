Политика

Навальный принял вызов генерала Золотова на дуэль

Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал видеоответ главе Росгвардии Виктору Золотову, который ранее вызвал его на поединок. Оппозиционер принял вызов Золотова и отметил, что оружие и вид дуэли, выбирает именно тот, кого вызвали. Навальный предложил генералу провести поединок в виде дебатов в прямом эфире одного из федеральных каналов. Об этом сообщает Рамблер.

«Раз вы решили возрождать замечательные традиции, то знаете, что и вид дуэли, и оружие выбирает тот, кого вызвали. Я ваш вызов принимаю и, как полагается, выбираю место и оружие. наша с вами дуэль состоится в виде дебатов в прямом эфире Первого канала или Второго канала или любого другого федерального канала. А если они почему-то откажутся, то на этом YouTube-канале, где их все равно посмотрят миллионы людей», - сказал он.

Навальный дал Золотову неделю для ответа.

Видеообращение Золотова к Навальному было опубликовано 11 сентября. Оппозиционер тогда находился под арестом в спецприемнике за организацию «забастовки избирателей».

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Золотов предложил Навальному устроить поединок - «на ринге, на татами, где угодно» - и пообещал сделать из оппозиционера «сочную хорошую отбивную». Глава Росгвардии заявил, что Навальный оклеветал его с помощью материалов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).