Политика

Александр Котов призвал не идеализировать выборную модель по избранию мэра

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов призвал не идеализировать выборную модель назначения главы органов местного самоуправления и единоначальную систему управления вместо существующей двуглавой в Пскове и Великих Луках. Такое мнение он озвучил в эфире «Радио Эхо Москвы в Пскове» (102,6 Fm).

Александр Котов напомнил, что способ выборов органов местного самоуправления регулируется областным законодательством. «Мне неоднократно задавали вопрос о возвращении выборов глав города в Псковской области, но я бы не сказал, что все граждане желают прямых выборов мэров. Никто не проводил такого референдума. Моя точка зрения: у каждого способа выбора главы местного самоуправления есть свои плюсы и свои минусы», - высказался он.

Спикер регионального парламента отметил, что знает много примеров, когда, получив мандат доверия на выборах, их победитель «становится на пять лет удельным князьком». «По закону он, вроде как, подотчетен избирателям и депутатам, а на самом деле все происходит с точностью до наоборот. Поэтому не нужно идеализировать ту или иную форму выбора глав ОМСУ», - призвал он.

В то же время Александр Котов отметил, что решающее слово по этому вопросу должно быть у муниципальных депутатов. «Но я сегодня не уверен, что нужно приходить к выборной модели мэра и единоначалию вместо двуглавой системы», - заключил он.