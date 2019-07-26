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Политика

Путин утвердил поправки Турчака в закон о местном самоуправлении

26.07.2019 19:34|ПсковКомментариев: 0

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об альтернативных мерах ответственности за ошибки в декларации муниципальных депутатов, внесенный заместителем председателя Совета Федерации, секретарем Генерального совета «Единой России» Андреем Турчаком. Поправки в закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» вводят альтернативные меры ответственности депутатов органов местного самоуправления за предоставление заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сообщили Псковской Ленте Новостей в партии.

В соответствии с поправками, порядок применения альтернативных мер ответственности должен быть установлен законом субъекта РФ и (или) регламентом либо иным актом представительного органа муниципального образования.

В случае серьезных нарушений требований антикоррупционного законодательства сохраняется возможность применения такой меры ответственности, как досрочное прекращение полномочий депутата.

В настоящее время на муниципальном уровне законом предусмотрена единственная форма ответственности депутатов за нарушения при подаче декларации – сложение полномочий. «Федеральный закон направлен на разумное смягчение норм путем введения альтернативных мер ответственности муниципальных депутатов за предоставление недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, имуществе», - отметил ранее Андрей Турчак.

Он считает, что введение альтернативных мер ответственности для муниципальных депутатов позволит дифференцировать подход к нарушителям законодательства о противодействии коррупции. «Это даст возможность гражданам, имеющим значительный опыт и высокую квалификацию, продолжить осуществлять депутатские полномочия в муниципальном образовании - если нарушения были допущены при отсутствии умысла предоставить недостоверные сведения, либо с учетом иных объективных обстоятельств», - отметил вице-спикер Совета Федерации, представляющий в сенате Псковскую область.

Напомним, поправки в статью 40 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» были внесены на рассмотрение Государственной думы 3 апреля. В первом чтении соответствующий законопроект был единогласно поддержан депутатами 16 мая. Процедуру второго чтения документ прошел 9 июля, окончательно поправки приняты Госдумой 10 июля. Совет Федерации одобрил закон 23 июля.

Пресс-портрет
Турчак Андрей Анатольевич Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Путин Владимир Владимирович
Источник: Псковская Лента Новостей
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