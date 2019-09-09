Политика

Антон Минаков единороссам: Не надо цепляться за власть, отдайте ее народу

Глава фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков призвал коллег-единороссов не цепляться за власть и отдать ее народу. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое заявление он сделал сегодня, 12 сентября, в выступлении, предваряющем очередную сессию регионального парламента.

Антон Минаков начал с анализа результатов прошедших 8 сентября выборов, на которых, по его словам. «жахнули "Единую Россию"».

«Эти выборы показали, что партия власти очень сильно ослабила свою позицию. В Хабаровском крае уже практически ее выдавили. И, я думаю, что эта тенденция скоро прокатится по всей стране. И партия ЛДПР неоднократно предупреждала, что такая ситуация будет», - высказался он.

Антон Минаков отметил, что кандидаты от «Единой России» даже на высокие должности идут как самовыдвиженцы, В Москве проходят многотысячные митинги противодействия действующей власти.

«Это новое поколение, которое несогласно жить в таких условиях, которые создает правящая партия. Но я хотел бы предостеречь от развития событий, как на Украине, когда силовым методом была осуществлена смена власти. Там это тоже сделали молодые люди. Разбили свою страну на осколки и до сих пор собрать не могут. Поэтому нам ни в коем случае нельзя допускать тех волнений, которые могут быть. Я призываю партию власти не цепляться за власть, не разгонять молодежь дубинками, не надо говорить, что их натаскал госдеп. Они просто устали от ситуации в стране и от тех непопулярных реформ, которые были в последнее время приняты, такие как повышение пенсионного возраста», - заявил депутат.

«Не надо цепляться за власть, отдайте ее народу», - резюмировал Антон Минаков, обращаясь к членам партии «Единая Россия».