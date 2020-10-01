Политика

Григорий Турчин раскритиковал псковские бизнес-объединения

На региональном уровне «Партия дела» намерена делать ставку не на крупных промышленников, а на малый и средний бизнес. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с таким заявлением сегодня, 2 октября, на встрече с журналистами выступил руководитель регионального отделения партии, депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин.

«Крупные бизнесмены, такие, как, условно говоря, Савицкий, Козловский… Я не делал бы на них ставку. Есть активная часть населения среди представителей малого бизнеса, большая часть которых, более 90%, не состоит ни в каких партиях, - сказал Григорий Турчин. - У нас несколько структур, которые занимаются экономикой в регионе. Выхлопа - ноль».

При этом он подверг критике даже бизнес-объединения, в том числе Торгово-промышленную палату и организацию «Опора России».

«Где результат? Приходят федеральные сети, которые уничтожают местную торговлю, новые производства не открываются», - сказал Григорий Турчин.

«На муниципальных выборах не совсем корректно избираться по партийным спискам. Местным жителям все равно под каким флагом им починят крышу или отремонтируют дорогу. Можно быть членом любой партии, но ты должен выходить на выборы одномандатником», - заявил он.