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Политика

«Партия дела» не будет согласовывать и снимать кандидатов по просьбе сверху - Алексей Лапушкин

02.10.2020 13:47|ПсковКомментариев: 0

Позиция «Партии дела» в любом регионе – не согласовывать своих кандидатов на выборы с властями субъектов Федерации и не снимать их по просьбе сверху. С таким заявлением в прямом эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове выступил секретарь федерального совета «Партии дела», экс-руководитель аппарата Псковской городской Думы Алексей Лапушкин.

Гость студии сообщил, что у «Партии дела» есть большой опыт по защите своих кандидатов в судах, в том числе по искам от других партий. «Приходится сталкиваться с давлением и по линии административного ресурса», - добавил он.

Алексей Лапушкин также рассказал, что в региональном отделении намерены готовить, в том числе, и специалистов по избирательному праву, так называемых электоральных юристов. «Будем их учить, в том числе по нашему наработанному в регионах кейсу. Будем транслировать наш опыт», - пояснил он.

«Мы будем проводить полностью независимую политику, но при этом с уважением к остальным участникам политического процесса», - добавил он.

Комментируя практику трехдневного голосования, Алексей Лапушкин отметил, что это очень сложная организационная процедура для наблюдателей. «Но при желании, при хорошем наблюдении на выборах даже против этого лома есть прием», - заверил он.

Кроме того, Алексей Лапушкин заявил, что в «Партии дела» надеются на появление своей фракции в Псковском областном Собрании. «Это в идеале. Зависит от того, как нам удастся выстроить ячейку и политическую инфраструктуру в Псковской области. Пока она находится в стадии формирования. В зависимости от успешности будет принято решение об участии или неучастии в выборах в региональный парламент», - заключил гость студии.

Теги: #политика #выборы #партия дела
Источник: Псковская Лента Новостей
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