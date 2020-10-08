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Политика

По предложению Андрея Турчака отменят возрастной ценз для участников «ПолитСтартапа»

09.10.2020 10:40|ПсковКомментариев: 0

По предложению секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака будет снято ограничение по возрасту для участников проекта партии «ПолитСтартап». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», сейчас оно составляет 35 лет.

«Госдума – это высший законодательный орган власти в нашей стране, на котором после внесения поправок в Конституцию РФ лежит повышенная ответственность. В этой части, нам кажется, что возрастное ограничение, которое действует в рамках «ПолитСтартапа» для уровня региональных и муниципальных кампаний в 35 лет, эту планку нужно вообще отменить, потому что, если человек готов делать шаги в политике, уверен в своих силах и является электоральным кандидатом, мне кажется, надо дать такую возможность независимо от возраста», – отметил Андрей Турчак.

Кадровый проект партии «ПолитСтартап» показал свою эффективность и будет расширен: накануне выборов в Государственную Думу он впервые пройдет во всех регионах страны. Такое решение озвучил 8 октября председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Он встречался с участниками «ПолитСтартапа», которые стали депутатами разных уровней по итогам ЕДГ-2020.

На сентябрьских выборах «Единой России» удалось удержать и укрепить политическое лидерство во многом благодаря участию в них молодых политиков, отметил Дмитрий Медведев. Они представляли больше трети кандидатов.

«Проект «ПолитСтартап» открыл для тысяч молодых людей по всей стране путь в политику. Каждый из вас работал в крайне непростой избирательной кампании — теперь вы все закаленные политические бойцы. Она проходила в весьма сложных условиях из-за пандемии коронавируса и связанной с этим социальной изоляции. Но вы смогли одержать верх над политическими оппонентами», — сказал Дмитрий Медведев, обращаясь к участникам встречи.

Сейчас «ПолитСтартап» готовит молодежь к участию на местных и региональных выборах. В этом году многие кандидаты, которые обучались у наставников из «Единой России», получили депутатские мандаты в городских и областных собраниях депутатов. Теперь в партии будут готовить кандидатов к выборам в Госдуму. На площадке своей Высшей партийной школы обучат 150 человек по образовательному модулю «Политический лидер». Весной 2021 года они смогут принять участие в предварительном партийном голосовании к выборам в Госдуму.

В то же время «Единая Россия» ужесточит требования к участникам «ПолитСтартапа». «Нужно планку повыше поднимать, потому что уровень уже другой, – подчеркнул Дмитрий Медведев. – Нужно смотреть на реальные способности и возможности человека, его реальные успехи в медиа-сфере, на изменения динамики поддержки, социологические замеры тоже надо делать. Наша задача – победа, а не просто участие».

Дмитрий Медведев подчеркнул, что «Единой России» нужны «активные, успешные, настойчивые, эффективные кандидаты». Такие как раз и помогли партии на ЕДГ-2020. И от того, как они будут работать на улучшение жизни людей, зависит успех партии на выборах в Госдуму в 2021 году.

Поэтому одна из центральных задач — создать Народную программу, обозначил Дмитрий Медведев. Она базируется на предложениях, которые члены партии собирали во время работы с избирателями. В ближайшее время, по словам председателя «Единой России», пройдет заседание программной комиссии партии, где начнут разрабатывать документ.

«Стратегия (на выборах в Госдуму - ред.) одна — надо побеждать. Но для того, чтобы этот результат был достигнут, нам нужно очень и очень серьезно работать на своих местах — и, конечно, подготовить ту программу, которая будет привлекать людей. Напрасно некоторые считают, что люди при голосовании не читают никакие программные документы, просто ориентируются на внешний облик или название партии. На самом деле, наши граждане внимательно анализируют программу любой политической силы. Народную программу мы будем предъявлять людям для обсуждения, потом менять, вносить туда коррективы. Обсуждение тоже будет народным», — сказал Дмитрий Медведев.

Партия выходила с народной программой на думские выборы в 2016 году. Тогда это принесло ей успех. Поэтому «Единой России» не нужно бояться конкуренции ни со стороны политических тяжеловесов, ни со стороны новых партий. Однако именно в 2021 году ожидается серьезная борьба со стороны политических оппонентов, поэтому «Единой России» нужно работать безупречно, отметил Дмитрий Медведев.

«(Оппоненты - ред.) будут стараться выстроить фронт борьбы с партией. Мы должны быть безупречны, показывать высокоэффективную работу. В этом году партия ее показала — я без стеснения об этом говорю», — отметил председатель партии, остановившись на работе «Единой России» в пандемию — тогда она стала единственной политической силой, которая реально помогала конкретным людям.

Председатель партии также обратил внимание, что все члены «Единой России» хотят видеть партию «солидной политической силой», которая «будет существовать долго и помогать людям в исполнении их предложений, наказов». «Партия должна быть абсолютно эффективной силой, а не просто партией, которая заинтересована в достижении результатов в конкретном электоральном цикле. Надеюсь, что мы с вами вместе этого и достигнем», — резюмировал Дмитрий Медведев.

Теги: #турчак #Единая Россия #Политстартап
Источник: Псковская Лента Новостей
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