Политика

Александр Козловский прокомментировал включение псковских журналистов в список иноагентов

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский прокомментировал решение о включении двух псковских журналистов в список иностранных агентов. Свое мнение он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Парламентарий напомнил, что в минувшую пятницу Совет Федерации одобрил закон, позволяющий признавать иностранными агентами физлиц и общественные объединения без образования юрлица, которые занимаются политикой в РФ и получают зарубежное финансирование.

«Действительно, принят этот закон, на сегодняшний день все так его восприняли! Может, другие его и не заметили бы, а наш регион заметил, потому что были озвучены фамилии наших земляков, жителей области. Если люди живут за счет иностранной помощи и вещают, считаю, здесь целесообразно, чтобы все об этом знали. Может, кому-то это покажется достаточно жестко, но такова жизнь. Почему нет», - высказал мнение Александр Козловский.

Напомним, Денис Камалягин — главный редактор газеты «Псковская губерния». Людмила Савицкая - журналист «Радио "Свобода"» и «МБХ-Медиа».