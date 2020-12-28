Политика

Председатель областного Совета ветеранов возмущен высказыванием Шлосберга о «фашистском государстве»

Председатель областного Совета ветеранов Николай Груздов возмущен высказыванием депутата Псковского областного Собрания Льва Шлосберга («Яблоко»), который сравнил Россию с «фашистским государством».

«Я его презираю за это. Он не имеет права. Такие выпады как понимать? Я считаю, что он сам, наверное, агент, поэтому и боится. На воре и шапка горит. Отщепенец, если ему не нравится, пусть едет куда угодно», - сказал Николай Груздов.

Председатель областного Совета ветеранов считает, что высказываниям Льва Шлосберга должны дать оценку компетентные органы.

Николай Груздов также акцентировал внимание на том, что Лев Шлосберг сделал это заявление, занимая штатную должность в органах государственной власти - заместителя председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов.

«Все эти высказывания, которые я внимательно прочитал, граничат с чем-то недозволенным. Он не имеет права, работая во власти, так высказываться», - подчеркнул Николай Груздов.

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Напомним, Лев Шлосберг, комментируя включение в список иностранных агентов псковских журналистов, заявил о том, что «иностранным агентом в фашистском государстве становится любой человек с чувством личного достоинства».