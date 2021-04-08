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Политика

Псковский избирком провел встречу с «Наблюдателями Петербурга»

10.04.2021 15:43|ПсковКомментариев: 1

Встреча с представителями общественной организации «Наблюдатели Петербурга» состоялась сегодня, 10 апреля, в Избирательной комиссии Псковской области. На ней присутствовали председатель облизбиркома Игорь Сопов, его заместитель Сергей Кулаков и представители ОО  «Наблюдатели Петербурга» Глеб Чипига и Михаил Молочников, рассказали Псковской Ленте Новостей в территориальном избиркоме.

Стороны обсудили основные вопросы сотрудничества и процесс организации наблюдения 11 апреля, договорились о взаимодействии и координации действий членов комиссии.

Отметим, что «Наблюдатели Петербурга» неоднократно приезжали в регион для осуществления общественного наблюдения на выборах в Псковской области, налажено двустороннее взаимовыгодное сотрудничество. Наблюдая за ходом избирательных кампаний, наблюдатели руководствуются всеобщими международными избирательными стандартами мониторинга выборов, а также строго соблюдают политический нейтралитет.

В ходе общения координатор Общественного движения Глеб Чипига выразил надежду на эффективную совместную работу и оперативное реагирование членов комиссий на объективные замечания.

В свою очередь председатель облизбиркома подтвердил, что работа будет выстроена в таком формате и целиком направлена на защиту прав избирателей.

Напомним, с 31 марта началась процедура досрочного голосования на выборах главы Порховского района. С 7 апреля до 14.00 10 апреля досрочное голосование проходило в участковых избирательных комиссиях.

В голосовании имеют право принять участие 16 654 избирателя. Для проведения выборов сформировали 24 избирательных участка.

Основной день выборов - 11 апреля. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00. Голосование будет проводиться только в участковых избирательных комиссиях и на дому, по заявлениям избирателей.

В период с 31 марта по 10 апреля на выборах главы Порховского района досрочно проголосовали 168 избирателей.

Теги: #избирательная комиссия Псковской области #Порховский район #выборы 2021
Источник: Псковская Лента Новостей
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