Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Уникальная разработка Nordman
«Чистый Псков» открыт прием заявок
в последний путь
Жить экологично очень просто
Камбэк Брячака
Доска позора
Телефон прямого эфира 56-73-72
...и юный «Октябрь» впереди
Вузы вышли из моды
Мусор для ЮНЕСКО
 
 
 
ещё Политика 19.04.2021 20:3810 Рейтингомер: взлет Жаворонкова, потери «Яблока» и неожиданный поворот в «деле Торбич» 20.04.2021 15:310 Названа «тройка», которая возглавит список ЛДПР на выборах в Псковское областное Собрание 20.04.2021 15:170 Лучших муниципальных служащих наградили в Псковской области 20.04.2021 14:240 Антон Минаков: Псковское отделение ЛДПР готово к сентябрьским выборам 20.04.2021 13:331 Две инициативы ЛДПР рассмотрят на апрельской сессии областного Собрания 19.04.2021 20:3810 Рейтингомер: взлет Жаворонкова, потери «Яблока» и неожиданный поворот в «деле Торбич»
 
 
 
Самое популярное 14.04.2021 11:1721 Каждый заместитель губернатора Псковской области заработал более 5 млн рублей в 2020 году 16.04.2021 08:5434 Администрация соцсети «ВКонтакте» заблокировала группу «Жесть по-псковски» 15.04.2021 15:002 Псковский гидрометцентр рассказал о недолгом тепле и наступающем холодном фронте 19.04.2021 16:340 Скончался зампредседателя комитета по природресурсам Псковской области Юрий Колесников 19.04.2021 14:2816 Временный мост построят в Пскове на время капремонта Ольгинского
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Лучших муниципальных служащих наградили в Псковской области

20.04.2021 15:17|ПсковКомментариев: 0

Торжественная церемония награждения лучших муниципальных служащих Псковской области, посвященная празднованию Всероссийского дня местного самоуправления, состоялась сегодня, 20 апреля, в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С приветственным словом к собравшимся обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников:

«Мне особенно приятно, что в этом году эпидобстановка позволяет нам собраться в очном режиме. В прошлом году мы были вынуждены общаться в условиях жестких ограничений. Тогда президентом России по всей стране были объявлены нерабочие дни, но муниципальные и государственные служащие обеспечивали бесперебойную работу всех стратегических направлений, и каждый из вас внес большой вклад в эту работу».

Глава региона отметил, что на встрече с главами муниципалитетов он обсудил наиболее проблемные вопросы, которые волнуют глав городских поселений и районов. Такие встречи решено проводить ежеквартально.

«Все предложения уже в работе, в частности, по реализации базовых нормативов на благоустройство территорий. Кроме того, мы продолжим работу по обеспечению муниципалитетов автотранспортом», - прокомментировал губернатор Псковской области.

Михаил Ведерников также подчеркнул, что особое развитие в прошлом году получило еще одно направление деятельности – это работа органов территориального самоуправления. Только за год их количество выросло со 124 до 200. Аналогичными темпами растет и финансирование: начиналось все с 4,5 миллионов рублей, в прошлом году было 12, в этом – 20 миллионов рублей.

«Хочу выразить отдельную благодарность за реализацию национальных проектов. В прошлом году процент реализации составил 95%. Большинство муниципалитетов сделали все от них зависящее, чтобы использовать все выделенные средства, экономию и даже экономию от экономии. Эту уникальную возможность мы должны максимально использовать в интересах жителей нашей области. Помните о простом правиле: чем лучше мы будем справляться с поставленными задачами, тем больше дополнительных средств нам удастся привлечь для развития региона. Это касается и региона в целом, и районов, а также городских и сельских поселений», - добавил глава региона.

Далее Михаил Ведерников обозначил планы на предстоящий год - выборы в Государственную Думу, в Псковское областное Собрание депутатов, перепись населения. «Вместе с тем, коронавирус еще никуда не ушел, остаются определенные вызовы в сфере здравоохранения, экономики, и сегодня нам, как никогда, нужно сохранять командный подход ко всем возникающим вопросам. Вместе мы со всем справимся», - подвел итог губернатор Псковской области.

Затем он наградил грамотой за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в становление и развитие местного самоуправления на территории Псковской области четверых служащих администраций муниципалитетов. Благодарственные письма за многолетний добросовестный труд, вклад в развитие местного самоуправления на территории Псковской области получили 13 представителей органов местного самоуправления.

Особое значение местного самоуправления для Псковской области отметил в своем выступлении председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. 

«Мы все помним, что на Псковской земле в свое время зародилось народовластие и действовало так называемое народное собрание – Вече. Мы гордимся, что эта традиция возникла именно здесь. Эти традиции необходимо продолжать, развивать и совершенствовать. Именно вам приходится отвечать на все вопросы, которые задают наши граждане, и вы справляетесь с этим. Безусловно, только командой можно решить многие самые сложные вопросы, которые, на первый взгляд, кажутся нерешаемыми. У нас получается решать такие вопросы благодаря четкому взаимодействию между органами местного самоуправления, органами государственными органами власти Псковской области», - обратился к главам муниципалитетов Александр Котов.

Затем депутат наградил благодарностью Псковского областного Собрания депутатов восьмерых служащих администраций районов.

О работе ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» рассказала ее председатель, глава Красногородского района Валентина Понизовская.

«За последние 25 лет впервые финансирование мероприятий, которые проводит Ассоциация для развития местного самоуправления, включено в отдельную государственную программу. Это нам позволило уже сейчас сформировать план повышения квалификации госслужащих по различным направлениям», - отметила Валентина Понизовская.

Глава ассоциации поделилась планами о содействии муниципалитетам в решении различных изменений федерального закона №131 в рамках инициативных проектов на территории муниципалитетов. Для этого будет изготовлено и направлено в муниципалитеты методическое пособие. Кроме того, в этом году продолжат работу профильные комитеты при ассоциации, которые, как показывает опыт работы, помогают оперативно и эффективно решать вопросы.

«Нам предстоит решить немало проблем, пересмотреть некоторые базовые нормативы в социальной сфере и сфере благоустройства, которые не пересматривались уже более 10 лет, скоординировать работу контрольно-надзорных органов, и я уверена, что совместными усилиями мы добьемся успеха в решении всех этих вопросов», - подвела итог Валентина Понизовская.

Также она наградила почетными грамотами ассоциации двух представителей муниципальных органов власти. Еще четверо муниципальных служащих получили знак «Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления» за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие местного самоуправления.

 

В завершение торжественной церемонии всех собравшихся с Всероссийским днем самоуправления поздравил ветеран местного самоуправления, экс-глава Дновского района в 1991-1999 годах, председатель Псковской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Груздов.

«Новая дата в российском календаре появилась не случайно – учреждение этого праздника говорит о внимании государства к большой кропотливой работе, которую вы, как самые близкие к народу представители власти, ежедневно должны выполнять. Сегодня на уровне муниципалитетов решаются все самые важные вопросы, определяющие качество повседневной жизни граждан. И по тому, насколько эффективно работает сельская или городская администрация, судят о районе и области в целом», - обратился к главам муниципалитетов Николай Груздов.

Завершилась торжественная церемония выступлением коллектива ансамбля русской музыки «Псков» под руководством Ольги Алексеевой.

Теги: #Псковская область #награды #муниципальный служащий
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли проводить парад Победы, когда ограничения по коронавирусу не сняты?
В опросе приняло участие 159 человек
20.04.2021, 16:330 Путин подписал закон об онлайн-оформлении вычетов по НДФЛ 20.04.2021, 16:280 Экологический фотокросс начался в Псковской области 20.04.2021, 16:190 Великолукские полицейские задержали эксгибициониста 20.04.2021, 16:160 От отравления алкоголем с начала года в Псковской области умерли 7 человек
20.04.2021, 16:020 Супружеская пара обворовала магазин в Пскове 20.04.2021, 15:580 Псковичей приглашают на выставку «Первый: Гагарин и Куба» 20.04.2021, 15:573 Новый состав Общественной палаты депутаты сформируют без очного присутствия кандидатов 20.04.2021, 15:500 Школьники из Новосокольнического района победили в областной спартакиаде по кроссу
20.04.2021, 15:410 Великолучанин оплатил долг, чтобы продать дом и автомобиль 20.04.2021, 15:310 Названа «тройка», которая возглавит список ЛДПР на выборах в Псковское областное Собрание 20.04.2021, 15:220 Археологический семинар проходит в Пскове 20.04.2021, 15:170 Лучших муниципальных служащих наградили в Псковской области
20.04.2021, 15:120 Небольшой дождь пройдет в Псковской области 21 апреля 20.04.2021, 15:020 Псковичей приглашают на программу «Борис Скобельцын – имя Пскова» 20.04.2021, 14:530 Совет по взаимодействию с ветеранскими организациями Пскова рассмотрел актуальные вопросы 20.04.2021, 14:444 Новый бюст Ленина установили в Дедовичах
20.04.2021, 14:320 Более 1000 членов псковских избиркомов прошли профессиональную переподготовку 20.04.2021, 14:240 Антон Минаков: Псковское отделение ЛДПР готово к сентябрьским выборам 20.04.2021, 14:211 Сбер запустил цифровую пенсионную витрину 20.04.2021, 14:211 Псковичи просят демонтировать новую скамейку из-за любителей выпить
20.04.2021, 14:090 «Эхономика» с Андреем Тарасовым. ВИДЕО 20.04.2021, 14:048 Андрей Тарасов предлагает подогревать тротуары в Пскове 20.04.2021, 14:000 К дачному сезону «Деревня Соловьи» выпустила колбасу-новинку 20.04.2021, 13:460 Около 5 тысяч деревьев высадят в Псковской области в рамках акции «Сад памяти»
20.04.2021, 13:370 Сбер запустил продажи ОСАГО в отделениях по всей стране 20.04.2021, 13:331 Две инициативы ЛДПР рассмотрят на апрельской сессии областного Собрания 20.04.2021, 13:280 Пенсионерку сбил водитель «‎‎Хендая» на Рижском проспекте в Пскове 20.04.2021, 13:274 Здравствуй, старый новый мост
20.04.2021, 13:140 Реверсивное движение сохранится на участке улицы Чудской на время ремонта 20.04.2021, 13:090 В период пандемии 640 псковичей выбрали работу на Почте России 20.04.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Андреем Тарасовым 20.04.2021, 12:570 С вопросом поставки газовых баллонов обратились островичи к рабочей группе главы района
20.04.2021, 12:540 Почти на 13% выросло поголовье свиней в Псковской области 20.04.2021, 12:403 Благотворительный груз передали в псковскую школу №9 20.04.2021, 12:320 Автотуристический маршрут по Серебряному ожерелью России может пройти через Псковскую область 20.04.2021, 12:270 Началась подача заявок на участие в шествии «Бессмертного полка онлайн»
20.04.2021, 12:202 Интерактив: Грязные автобусы 20.04.2021, 12:190 Юрий Колесников был известен умением не сдаваться — комитет по природресурсам 20.04.2021, 12:110 В Великих Луках бывший работник медучреждения пришел к коллегам с ножом 20.04.2021, 12:000 Производство яиц сократилось в Псковской области
20.04.2021, 11:550 Специалисты ПТС поменяли теплообменник в одной из псковских школ 20.04.2021, 11:500 Италия возобновит летом международный туризм 20.04.2021, 11:460 «Эхономика»: Как живут псковские управляйки - считают копейки или купаются в роскоши? 20.04.2021, 11:370 Пскович победил в групповой горной велогонке чемпионата России
20.04.2021, 11:320 Вениамин Смехов выступит в Псковском театре драмы 20.04.2021, 11:290 Россияне смогут получать сведения о недвижимости на портале госуслуг 20.04.2021, 11:230 «Барбадос» и «Аэролама» пролетят в небе над Великими Луками 20.04.2021, 11:220 Еще два человека скончались из-за коронавируса в Псковской области
20.04.2021, 11:150 В Великих Луках завершили работы по переустройству газопровода 20.04.2021, 11:070 9 млрд рублей направят на ремонт детских школ искусств в России 20.04.2021, 11:010 Сэкономь в апреле: акции «Стройбазы на Алмазной» 20.04.2021, 10:570 «Гайд-парк»: Антон Минаков о подготовке к выборам и событиях партийной жизни
20.04.2021, 10:460 Полицейские разыскивают пропавшую 9 лет назад псковичку 20.04.2021, 10:400 Псковичка успешно выступила на соревнованиях по парабадминтону в Казани 20.04.2021, 10:360 На 40% снизился турпоток в Псковской области из-за коронавируса 20.04.2021, 10:290 Правительство упростило доступ к рефинансированию ипотеки для получателей маткапитала
20.04.2021, 10:100 Юный пскович вошел в основной состав сборной России по боксу 20.04.2021, 10:040 Древнюю китайскую вазу изъяли пограничники в Псковской области 20.04.2021, 09:530 Жильцам дома в Середке пересчитали необоснованно начисленную плату за отопление 20.04.2021, 09:310 Жилой дом сгорел в Пыталовском районе
20.04.2021, 09:290 Новое послание президента и борьбу с пандемией обсудит Совет законодателей 27 апреля 20.04.2021, 09:180 23 пала травы произошло в Псковской за сутки 20.04.2021, 09:140 Псковский спортсмен завоевал второе место в первенстве России по панкратиону 20.04.2021, 09:020 Из-за пала травы загорелись трубы в промзоне Пскова
20.04.2021, 08:563 Диетолог развенчала миф о пользе овсянки 20.04.2021, 08:451 Из-за COVID-19 каждый пятый россиянин прекратил неформальное общение с коллегами 20.04.2021, 08:310 Борис Гребенщиков выложил в Сеть свое фото в Псковском кремле 20.04.2021, 08:230 Изменения в ПДД попали под регуляторную гильотину
20.04.2021, 08:126 В Пскове спасли застрявшую на дереве кошку 20.04.2021, 08:000 Минтруд не поддержал инициативу разрешить самозанятым заключать договор соцстрахования 20.04.2021, 07:510 В России предложили ужесточить контроль за токсичными отходами 20.04.2021, 07:380 Работы студентов и преподавателей псковского колледжа искусств представили на «Олимпиаде художеств»
20.04.2021, 07:270 Эксперт сообщил о возможном снижении цен на авиабилеты на российские курорты 20.04.2021, 07:150 В правительстве назвали причины роста цен на квартиры 20.04.2021, 07:000 Ассоциация европейского бизнеса просит Россию упростить въезд для вакцинировавшихся рабочих 19.04.2021, 23:032 Почти 24 тысячи человек завершили вакцинацию от COVID-19 в Псковской области
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.