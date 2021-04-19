Лучших муниципальных служащих наградили в Псковской области

Торжественная церемония награждения лучших муниципальных служащих Псковской области, посвященная празднованию Всероссийского дня местного самоуправления, состоялась сегодня, 20 апреля, в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
С приветственным словом к собравшимся обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников:
Глава региона отметил, что на встрече с главами муниципалитетов он обсудил наиболее проблемные вопросы, которые волнуют глав городских поселений и районов. Такие встречи решено проводить ежеквартально.
«Все предложения уже в работе, в частности, по реализации базовых нормативов на благоустройство территорий. Кроме того, мы продолжим работу по обеспечению муниципалитетов автотранспортом», - прокомментировал губернатор Псковской области.
Михаил Ведерников также подчеркнул, что особое развитие в прошлом году получило еще одно направление деятельности – это работа органов территориального самоуправления. Только за год их количество выросло со 124 до 200. Аналогичными темпами растет и финансирование: начиналось все с 4,5 миллионов рублей, в прошлом году было 12, в этом – 20 миллионов рублей.
«Хочу выразить отдельную благодарность за реализацию национальных проектов. В прошлом году процент реализации составил 95%. Большинство муниципалитетов сделали все от них зависящее, чтобы использовать все выделенные средства, экономию и даже экономию от экономии. Эту уникальную возможность мы должны максимально использовать в интересах жителей нашей области. Помните о простом правиле: чем лучше мы будем справляться с поставленными задачами, тем больше дополнительных средств нам удастся привлечь для развития региона. Это касается и региона в целом, и районов, а также городских и сельских поселений», - добавил глава региона.
Далее Михаил Ведерников обозначил планы на предстоящий год - выборы в Государственную Думу, в Псковское областное Собрание депутатов, перепись населения. «Вместе с тем, коронавирус еще никуда не ушел, остаются определенные вызовы в сфере здравоохранения, экономики, и сегодня нам, как никогда, нужно сохранять командный подход ко всем возникающим вопросам. Вместе мы со всем справимся», - подвел итог губернатор Псковской области.
Затем он наградил грамотой за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в становление и развитие местного самоуправления на территории Псковской области четверых служащих администраций муниципалитетов. Благодарственные письма за многолетний добросовестный труд, вклад в развитие местного самоуправления на территории Псковской области получили 13 представителей органов местного самоуправления.
Особое значение местного самоуправления для Псковской области отметил в своем выступлении председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.
Затем депутат наградил благодарностью Псковского областного Собрания депутатов восьмерых служащих администраций районов.
О работе ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» рассказала ее председатель, глава Красногородского района Валентина Понизовская.
Глава ассоциации поделилась планами о содействии муниципалитетам в решении различных изменений федерального закона №131 в рамках инициативных проектов на территории муниципалитетов. Для этого будет изготовлено и направлено в муниципалитеты методическое пособие. Кроме того, в этом году продолжат работу профильные комитеты при ассоциации, которые, как показывает опыт работы, помогают оперативно и эффективно решать вопросы.
Также она наградила почетными грамотами ассоциации двух представителей муниципальных органов власти. Еще четверо муниципальных служащих получили знак «Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления» за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие местного самоуправления.
В завершение торжественной церемонии всех собравшихся с Всероссийским днем самоуправления поздравил ветеран местного самоуправления, экс-глава Дновского района в 1991-1999 годах, председатель Псковской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Груздов.
«Новая дата в российском календаре появилась не случайно – учреждение этого праздника говорит о внимании государства к большой кропотливой работе, которую вы, как самые близкие к народу представители власти, ежедневно должны выполнять. Сегодня на уровне муниципалитетов решаются все самые важные вопросы, определяющие качество повседневной жизни граждан. И по тому, насколько эффективно работает сельская или городская администрация, судят о районе и области в целом», - обратился к главам муниципалитетов Николай Груздов.
Завершилась торжественная церемония выступлением коллектива ансамбля русской музыки «Псков» под руководством Ольги Алексеевой.