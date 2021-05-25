Декан социально-гуманитарного факультета Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, директор музея спорта и олимпийского движения Псковского края, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков поделился ожиданиями от участия в праймериз «Единой России» на волнах «Эхо Москвы» в Пскове.
Он напомнил, что уже много лет возглавляет общественный совет по вопросам историко-культурного наследия в Великих Луках, является сопредседателем Великолукского городского краеведческого общества, а также курирует проект «Историческая память» местного отделения партии.
Более подробно он остановился на проекте «Историческая память» и рассказал о просветительской, информационной и исследовательской работе партии. «Среди основных проектов – "Диктант Победы", серьезный и масштабный проект по созданию интерактивной карты "Я помню", где на карте Российской Федерации появились оцифрованные 69 мемориалов города Великие Луки. Постоянная работа – с памятниками, мемориалами и одиночными братскими захоронениями», - рассказал гость студии.