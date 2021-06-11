Политика

Псковские либерал-демократы рассказали, за что будут бороться на выборах-2021

Главную задачу, которую ставят перед собой либерал-демократы на сентябрьских выборах в Псковское областное Собрание, озвучил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков.

«Как руководитель регионального отделения я должен буду ответить, что мы идем за победой и планируем взять большинство, но времена политического популизма проходят», - отметил гость студии. По его словам, у избирателей есть потребность в честности кандидатов и в объективной информации, «но, к сожалению, в наше время это редкость».

«Мы будем бороться за весь единый список и несколько районов, где приложим максимальные усилия, чтобы победили наши кандидаты по одномандатным округам», - заключил Антон Минаков.