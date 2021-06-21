Политика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Александром Козловским

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии – депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Ведущий Максим Костиков обсудит с ним прошедший ХХ Съезд «Единой России», предвыборную программу партии и самого Александра Козловского на парламентскую кампанию-2021, а также встречу президента России Владимира Путина с депутатами Государственной Думы VII созыва.

Александр Козловский расскажет о предстоящей региональной конференции «Единой России» и подготовке партии к выборам в региональный парламент.