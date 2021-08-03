Зарегистрированы пять кандидатов в депутаты областного Собрания по округу №8

ТИК Дновского района (с полномочиями ОИК №8) зарегистрировала кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №8. Решение принято на заседании комиссии сегодня, 3 августа, сообщает Избирательная комиссия Псковской области.
Зарегистрированы следующие кандидаты:
- Игорь Иванов («Справедливая Россия - Патриоты - За правду»);
- Александр Котов («Единая Россия»);
- Петр Кисляк (КПРФ);
- Татьяна Иванова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»);
- Олег Ковалев («Родина»).