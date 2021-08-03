Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Работаем как единый организм
РЕСТОРАННЫЙ ФИЗИК
дело превыше всего
Миллион для доктора
волонтеры победы чтобы помнили
«нас бьют, мы летаем!» поддержим олимпийцев
БОПЭТ цифры и факты
Домоуправления должны «Псковэнергосбыту» более 70 млн рублей
НА РАБОТУ КАК НА ПРАЗДНИК
памятка - собираем ребенка в школу
Модно и практично
Сколько стоит Прыжок с моста
конкурс - застройка Четырех углов
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Политика 03.08.2021 18:3919 «Мама Рома» вышла боком 04.08.2021 14:080 Зарегистрированы пять кандидатов в депутаты областного Собрания по округу №8 04.08.2021 13:180 Избиркомы в регионах дополнительно получат от ЦИК более 300 млн рублей 04.08.2021 10:250 Зарегистрированы кандидаты на участие в выборах депутатов областного Собрания по округу №10 04.08.2021 09:513 Памфилова оценила идею о введении обязательного голосования 03.08.2021 19:270 Три кандидата в депутаты областного Собрания зарегистрированы в великолукской ТИК
 
 
 
Самое популярное 02.08.2021 16:162 Останки убитого ребенка нашли в Псковской области 02.08.2021 20:065 Опубликованы фото с места смертельного ДТП на Завеличье 03.08.2021 18:3919 «Мама Рома» вышла боком 02.08.2021 13:271 Псковская область попала в зону циклона «Гвидо» 03.08.2021 10:2511 Катера раздора
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Зарегистрированы пять кандидатов в депутаты областного Собрания по округу №8

04.08.2021 14:08|ПсковКомментариев: 0

ТИК Дновского района (с полномочиями ОИК №8) зарегистрировала кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №8. Решение принято на заседании комиссии сегодня, 3 августа, сообщает Избирательная комиссия Псковской области.

Зарегистрированы следующие кандидаты:

- Игорь Иванов («Справедливая Россия - Патриоты - За правду»);

- Александр Котов («Единая Россия»);
 
- Петр Кисляк (КПРФ);
 
- Татьяна Иванова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»);

- Олег Ковалев («Родина»).

Теги: #псковское областное собрание #дновский район #избирательная комиссия Псковской области #выборы 2021
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к инициативе разрешить коллекторам взыскивать с граждан долги за услуги ЖКХ?
В опросе приняло участие 273 человека
04.08.2021, 14:120 Совсем уже кикнулись 04.08.2021, 14:120 Александр Серавин рассказал, как ковал доспехи для себя и товарищей 04.08.2021, 14:080 Зарегистрированы пять кандидатов в депутаты областного Собрания по округу №8 04.08.2021, 14:010 Дедовичским школьникам в рамках нацпроекта купили мячи и лыжи
04.08.2021, 13:550 Двор на Звездной, 11 в Пскове примет участие в программе по созданию комфортной среды 04.08.2021, 13:460 Александр Серавин поможет решить вопрос с установкой памятника Чудской флотилии 04.08.2021, 13:380 Останки человека нашли у газорегуляторного пункта под Невелем 04.08.2021, 13:330 Ограничение выезда за границу побудило двух жителей Псковской области отдать долги
04.08.2021, 13:220 Музей военной миниатюры планируют создать в Псковской области 04.08.2021, 13:180 Избиркомы в регионах дополнительно получат от ЦИК более 300 млн рублей 04.08.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Александром Серавиным 04.08.2021, 12:590 Пскович заплатит за избиение человека на лестничной площадке
04.08.2021, 12:550 Десять многодетных семей Псковской области получили новые автомобили 04.08.2021, 12:480 Останки 20 человек обнаружили на месте массового расстрела в Невельском районе  04.08.2021, 12:370 Названа возможная причина смерти великолучанки в Плюсском районе 04.08.2021, 12:230 Судимый мужчина украл в печорской деревне металлические ворота
04.08.2021, 12:170 Климатолог предрек увеличение смертности от волн жары 04.08.2021, 12:121 В районы Псковской области началась поставка средств защиты для всех участников выборов 04.08.2021, 12:040 Погибшую великолучанку с утюгом в рюкзаке нашли в реке Плюсса 04.08.2021, 11:530 Мишустин призвал провести «гаражную амнистию» в России без сбоев
04.08.2021, 11:460 Молодого псковича поймали на краже косметических средств 04.08.2021, 11:430 В Псковском районе проводят проверку по факту обнаружения незаконной свалки 04.08.2021, 11:350 Александр Серавин станет гостем программы «Подстрочник» на «Эхо Москвы» в Пскове 04.08.2021, 11:311 Число умерших от COVID-19 в Псковской области превысило 580 человек
04.08.2021, 11:250 Псковичей обвиняют в совершении более двух сотен наркопреступлений 04.08.2021, 11:063 Транспортную доступность Тямши обсудил Александр Козловский с местным предприятием 04.08.2021, 11:000 Центр Пскова украшают однолетними цветами 04.08.2021, 10:530 МегаФон запустил сервис для анализа тональности разговоров
04.08.2021, 10:490 До 22 градусов тепла ожидается в Псковской области 5 августа 04.08.2021, 10:300 В Псковской области использовали 86% поступившей вакцины от COVID-19 04.08.2021, 10:250 Зарегистрированы кандидаты на участие в выборах депутатов областного Собрания по округу №10 04.08.2021, 10:200 Директора пыталовского предприятия привлекли к ответственности за самоуправство
04.08.2021, 10:100 В период Олимпиады в Пскове будет работать выставка монет 04.08.2021, 10:051 Строительство ФОКОТа в Дно проинспектировал Александр Котов 04.08.2021, 09:570 Пскович украл из магазина кофе и коньяк 04.08.2021, 09:542 Более 100 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области
04.08.2021, 09:513 Памфилова оценила идею о введении обязательного голосования 04.08.2021, 09:370 Продажи легковых автомобилей в России упали на 10% в июле 04.08.2021, 09:310 На участке ремонта Октябрьского проспекта в Пскове наведут порядок 04.08.2021, 09:150 В России уточнили порядок присвоения воинских званий учащимся военным
04.08.2021, 08:590 Онколог перечислил симптомы рака желудка на ранней стадии 04.08.2021, 08:481 Финансист назвал справедливым курс рубля при текущей рублевой стоимости нефти 04.08.2021, 08:330 29 новых случаев заражения коронавирусом выявили на Олимпиаде в Токио 04.08.2021, 08:150 АТОР предложила восстановить международный туризм, не дожидаясь окончания пандемии
04.08.2021, 08:000 Интерес ипотечных заемщиков в России сместился в сторону вторичного рынка 04.08.2021, 07:471 Снятие в России ограничений против COVID-19 преждевременно - эксперт 04.08.2021, 07:295 «Псковпассажиравтотранс» не может назначить дополнительный автобус на маршрут №30 04.08.2021, 07:150 Средняя сумма долга по штрафам ГИБДД составила 843 рубля
04.08.2021, 07:000 В России создали нейросеть для поиска людей с воздуха 03.08.2021, 21:400 МИД Литвы заявил о нелегальных российских мигрантах из Белоруссии 03.08.2021, 21:157 Менее 1% привитых от COVID-19 заболели после полного курса 03.08.2021, 20:551 Транспортная полиция приглашает псковичей на службу
03.08.2021, 20:270 ФСБ: Консул Эстонии интересовался закрытыми планами России в Арктике 03.08.2021, 20:151 Более 130 работников культуры Псковской области прошли обучение по нацпроекту 03.08.2021, 19:580 Карантин по АЧС ввели еще в одной деревне Псковского района 03.08.2021, 19:510 Противопожарный режим отменили в Псковской области
03.08.2021, 19:382 Реплика Донецкого: Министерство Правды 03.08.2021, 19:270 Три кандидата в депутаты областного Собрания зарегистрированы в великолукской ТИК 03.08.2021, 19:110 Групповое ДТП произошло на Рижском проспекте в Пскове 03.08.2021, 18:420 Великолучане могут представить свое мнение относительно городского дизайн-кода
03.08.2021, 18:3919 «Мама Рома» вышла боком 03.08.2021, 18:080 ЛДПР не будет обжаловать решение облизбиркома об исключении кандидата из единого списка в Собрание 03.08.2021, 18:006 Партия «Яблоко» обжалует исключение двух кандидатов из единого списка в региональный парламент 03.08.2021, 17:540 Псковская налоговая проведет бездекларационные проверки
03.08.2021, 17:496 Игорь Сопов прокомментировал решение об исключении кандидатов из партийных списков в областное Собрание 03.08.2021, 17:443 Экс-заместитель командира 76-й дивизии: Российская армия пока не готова к боевым полковникам-женщинам 03.08.2021, 17:384 Возле «наливайки» на проспекте Энтузиастов будет круглосуточно дежурить полиция 03.08.2021, 17:300 Инженерные коммуникации меняют на улице Кузбасской Дивизии в Пскове
03.08.2021, 17:200 Острович отработает 300 часов за пьяное вождение 03.08.2021, 17:091 ВТБ: Продажи ипотеки в России превысили 3 трлн рублей с начала года 03.08.2021, 17:000 Подозрительный предмет обнаружили в одном из псковских банков 03.08.2021, 16:553 Псковичам разрешили регистрировать брак на дому или в больнице
03.08.2021, 16:424 Полковник ВДВ назвал отличие российских десантников от солдат НАТО 03.08.2021, 16:320 Представителя ЛДПР исключили из единого списка кандидатов в депутаты областного Собрания 03.08.2021, 16:262 Тротуар на проспекте Ленина в Великих Луках станет шире 03.08.2021, 16:2218 Льва Шлосберга и Николая Кузьмина исключили из единого списка кандидатов в депутаты областного Собрания
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.