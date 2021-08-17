Политика

Половина россиян расценивает события августа 1991 года как борьбу за власть

Около половины россиян, информированных о событиях 19-21 августа 1991 года (47%), назвали ГКЧП одним из эпизодов борьбы за власть в высшем руководстве страны. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Согласно результатам социологического исследования, около трети респондентов, знающих о событиях тридцатилетней давности (31%), полагают, что речь тогда шла о трагическом событии, имевшем негативные последствия для страны.

При этом 7% респондентов, знающих о ГКЧП, считают, что 30 лет назад в стране победила демократическая революция, покончившая с властью КПСС.

По данным ВЦИОМ, правильно расшифровать аббревиатуру ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению - в настоящее время могут 21% россиян, еще 20% респондентов дают иную расшифровку, 59% сограждан понятия не имеют, о чем идет речь.

Всероссийский инициативный опрос проводился 11 августа 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.