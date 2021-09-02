В чем ум «умного голосования»?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему «Умное голосование», который вышел на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).
Избирательная кампания в Псковское областное Собрание и Государственную Думу РФ переходит в финальную стадию. За 2,5 недели до выборов социологи фиксируют довольно понятный расклад по партийным спискам: «Единая Россия» может набрать от 40 до 50% голосов 19 сентября, остальные системные политические партии будут бороться за 2, 3, 4 место соответственно. Известный российский политолог Евгений Минченко прогнозирует, что в новый состав Госдумы войдет от 3 до 6 партий. Однако пока кажется наиболее вероятным вариант, что парламент сохранит статус-кво, то есть четырехпартийную систему.
В Псковское областное Собрание, предположительно, пройдут четыре основных парламентских партии. Под вопросом прохождение «Яблока», которое лишилось своего партийного лидера Льва Шлосберга (его сняли с выборов в Госдуму и областное Собрание, при этом Шлосберг пытается в судах добиться восстановления в качестве кандидата - ред.), и на сегодняшний день имеет определенные организационные трудности.
Оппозиция пытается увеличить свое представительство за счет тактических приемов в одномандатных округах. Для этого она имеет в арсенале разные сценарии для голосования. Сторонники известного оппозиционного политика Алексея Навального, который в данный момент находится в тюрьме, предлагают использовать модель так называемого «умного голосования». Согласно этой стратегии, избиратель должен отдать свой голос за любого сильного кандидата любой партии, кроме «Единой России». Уже упомянутый ранее Лев Шлосберг пошел еще дальше: он призвал своих сторонников голосовать против всех четырех парламентских партий.
Мы решили узнать, как псковские представители оппозиции и общественники оценивают модель «умного голосования». Насколько конструктивно и этично для партии призывать отдать свой голос против кого-то?
Попытки Льва Шлосберга агитировать избирателей голосовать против четырех парламентских партий — это обида, переросшая в истерику, считает лидер псковских справедливороссов Олег Брячак. Это поведение человека, который не умеет проигрывать. Выбранная лидером псковского «Яблока» стратегия поведения - не позиция политика регионального или федерального уровня, подчеркнул Брячак. Вообще для кандидатов стало нормой набирать себе очки на критике других. Стратегия «умного голосования», которая сегодня обсуждается, применяется тогда, когда кандидату похвастаться особо нечем. По мнению Олега Брячака, эта модель агитации может быть интересна с точки зрения политтехнологии, но она не повышает электоральную привлекательность. Само же «умное голосование» — далеко не новость, только ранее оно представляло собой договоренности политических партий и кандидатов для того, чтобы расчистить место определенным фаворитам.
Назвал неправильным политический прием «умного голосования» и секретарь Псковского областного отделения КПРФ Петр Алексеенко. Выбирают не людей, а предвыборную программу. Данная стратегия уводит избирателей в сторону от этого обсуждения. Граждане должны знать, за что они отдают свой голос.
В чем ум «умного голосования»? Таким вопросом задался региональный координатор ЛДПР в Псковской области Антон Минаков. Ориентироваться на кандидата, несмотря на его политический фидбэк, на программу партии вовсе не умно. Избиратель должен оценивать и политическую направленность, и личность кандидата, и ту работу, которую партия делает. У граждан достаточно для этого сознательности, им не нужны подсказки из интернета, Ютуба. Они самостоятельно примут решение, за кого отдать свой голос, подчеркнул Антон Минаков.
Избиратель должен сам решать, за кого голосовать. Использование стратегии умного голосования — это навязывание людям своего мнения, уверен руководитель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», экс-глава облизбиркома Михаил Иванов. С помощью такой тактики определенный круг лиц добивается своих целей, используя электорат.
В Избирательном кодексе прописано, что можно агитировать как за себя, так и против других кандидатов, рассказал заместитель председателя регионального отделения партии «Яблоко», депутат Псковской городской Думы Дмитрий Пермяков. Это законодательная норма, пояснил депутат. Однако «умное голосование» Пермяков не поддерживает, потому что считает, что голосование должно быть этически безупречным. Кроме того, для избирателя ничего не поменяется, если он отдаст свой голос не за «Единую Россию», но за КПРФ, ЛДПР или «Справедливую Россию», уверен Дмитрий Пермяков. В этом смысле «умное голосование» — та стратегия, которая не соответствует сегодняшним запросам избирателя.
Если партия в качестве агитационной стратегии выбирает критику других, то это говорит о ее слабости. Такое мнение по поводу умного голосования высказала председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева. Эта стратегия не несет ничего полезного людям, избиратели часто бывают обмануты, потому что их ожидания не оправдываются. При этом председатель Общественной палаты отметила, что к чести многих оппозиционных объединений, они не используют такие политтехнологии и выступают против них.
В Псковской области модель «умного голосования» или подобные ей попытки организовать избирательный процесс никогда не применялись. Как организованная политическая технология эта стратегия распространена в крупных мегаполисах на больших одномандатных округах, где есть высокая конкуренция среди кандидатов. Готовы ли сами избиратели поддержать «умное голосование» — вопрос сложный. Особенно на фоне новостей о том, что личную информацию тех, кто оставлял свои данные на сайте «Умное голосование», слили в интернет. Многие сегодняшние участники беседы отмечали, что такое голосование против, «умное голосование», приводит к формированию поведенческой модели у избирателя, не предполагающей каких-то идеологических критериев, принципов и ориентиров. Это опасная игра, что не раз показывала история. С другой стороны, власть, зажимая и ограничивая участие разных политических сил в выборах, сужает спектр самого выбора и вынуждает часть людей пойти по этому пути.