Политика

В чем ум «умного голосования»?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему «Умное голосование», который вышел на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Избирательная кампания в Псковское областное Собрание и Государственную Думу РФ переходит в финальную стадию. За 2,5 недели до выборов социологи фиксируют довольно понятный расклад по партийным спискам: «Единая Россия» может набрать от 40 до 50% голосов 19 сентября, остальные системные политические партии будут бороться за 2, 3, 4 место соответственно. Известный российский политолог Евгений Минченко прогнозирует, что в новый состав Госдумы войдет от 3 до 6 партий. Однако пока кажется наиболее вероятным вариант, что парламент сохранит статус-кво, то есть четырехпартийную систему.

В Псковское областное Собрание, предположительно, пройдут четыре основных парламентских партии. Под вопросом прохождение «Яблока», которое лишилось своего партийного лидера Льва Шлосберга (его сняли с выборов в Госдуму и областное Собрание, при этом Шлосберг пытается в судах добиться восстановления в качестве кандидата - ред.), и на сегодняшний день имеет определенные организационные трудности.

Оппозиция пытается увеличить свое представительство за счет тактических приемов в одномандатных округах. Для этого она имеет в арсенале разные сценарии для голосования. Сторонники известного оппозиционного политика Алексея Навального, который в данный момент находится в тюрьме, предлагают использовать модель так называемого «умного голосования». Согласно этой стратегии, избиратель должен отдать свой голос за любого сильного кандидата любой партии, кроме «Единой России». Уже упомянутый ранее Лев Шлосберг пошел еще дальше: он призвал своих сторонников голосовать против всех четырех парламентских партий.

Мы решили узнать, как псковские представители оппозиции и общественники оценивают модель «умного голосования». Насколько конструктивно и этично для партии призывать отдать свой голос против кого-то?

Попытки Льва Шлосберга агитировать избирателей голосовать против четырех парламентских партий — это обида, переросшая в истерику, считает лидер псковских справедливороссов Олег Брячак. Это поведение человека, который не умеет проигрывать. Выбранная лидером псковского «Яблока» стратегия поведения - не позиция политика регионального или федерального уровня, подчеркнул Брячак. Вообще для кандидатов стало нормой набирать себе очки на критике других. Стратегия «умного голосования», которая сегодня обсуждается, применяется тогда, когда кандидату похвастаться особо нечем. По мнению Олега Брячака, эта модель агитации может быть интересна с точки зрения политтехнологии, но она не повышает электоральную привлекательность. Само же «умное голосование» — далеко не новость, только ранее оно представляло собой договоренности политических партий и кандидатов для того, чтобы расчистить место определенным фаворитам.

Это уже стало нормой, когда многие политики за все время нахождения в парламентах различного уровня не сделали ничего вообще, кроме того, что друг друга грязью поливали, поэтому они продолжают этим заниматься, пытаются на критике набрать себе очки. Также много начинающих политиков, которые не могут похвастаться какими-то реальными делами и тоже занимаются подобными вещами, поэтому можно посчитать, что во время политтехнологий это имеет место быть, а вот с точки зрения моральной привлекательности и вообще корректности, тактичности, конечно, это неправильно. Видите, когда нечего больше сказать, то начинают на других направлять. А что касается "умного голосования", то это всегда имело место быть, и по договоренности между кандидатами, между политическими партиями, для того, чтобы как-то расчистить дорогу кому-то из фаворитов. Но назвали так, не знаю, Навальный это придумал или кто, но взяли просто часть политтехнологий, приемы политические и назвали это «умное голосование». Ничего умного я здесь не вижу, это просто обычные нормальные вещи. Критиковать, на мой взгляд — неправильно.

Назвал неправильным политический прием «умного голосования» и секретарь Псковского областного отделения КПРФ Петр Алексеенко. Выбирают не людей, а предвыборную программу. Данная стратегия уводит избирателей в сторону от этого обсуждения. Граждане должны знать, за что они отдают свой голос.

Мы выбираем, прежде всего, не людей, а выбираем направление работы. То есть мы голосуем за предвыборную программу. Я считаю, что нужно голосовать именно за партию.

В чем ум «умного голосования»? Таким вопросом задался региональный координатор ЛДПР в Псковской области Антон Минаков. Ориентироваться на кандидата, несмотря на его политический фидбэк, на программу партии вовсе не умно. Избиратель должен оценивать и политическую направленность, и личность кандидата, и ту работу, которую партия делает. У граждан достаточно для этого сознательности, им не нужны подсказки из интернета, Ютуба. Они самостоятельно примут решение, за кого отдать свой голос, подчеркнул Антон Минаков.

Что значит «умное голосование»? Это о том, что какая-то структура, на мой взгляд, достаточно сомнительного происхождения. Здесь сколько людей, столько и мнений. Выбирают кандидатов в том или том регионе независимо от их партийности, независимо от их прошлого, от идеологии партий, к которым они относятся, призывают людей голосовать за него. А в чем здесь ум, позвольте спросить. Конкретно для меня это непонятно. Поскольку я являюсь участником выборного процесса, я достаточно четко его вижу. Есть определенный ряд партий, есть определенные кандидаты, выдвинутые этими политическими объединениями, которые идут на выборы представлять свои программы. Избиратель ориентируется на какие-то свои предпочтения по политическому объединению, ориентируется на программу той или иной партии и, безусловно, на ту работу, которую тот или иной кандидат, если он не пришлый, не вновь образовавшийся, появившийся, которую он провел за годы своей работы в муниципальной власти, законодательной или исполнительной власти. Наши избиратели и радиослушатели достаточно умны, чтобы самостоятельно определиться, какого кандидата они поддерживают и какую политическую структуру они поддерживают. Им для этого не нужны указки из интернета или Ютуба. У наших граждан хватит сознательности, самосознания, чтобы определиться самим.

Избиратель должен сам решать, за кого голосовать. Использование стратегии умного голосования — это навязывание людям своего мнения, уверен руководитель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», экс-глава облизбиркома Михаил Иванов. С помощью такой тактики определенный круг лиц добивается своих целей, используя электорат.

Я считаю, что это навязывание чужого мнения избирателю. Я думаю, здесь каждый сам должен решать, за кого ему голосовать, мое личное мнение. Я, например, со своей позиции не одобряю. Это фактически навязывание мнения другим. Это определенный круг лиц добивается своей цели и использует массу избирателей втемную.

В Избирательном кодексе прописано, что можно агитировать как за себя, так и против других кандидатов, рассказал заместитель председателя регионального отделения партии «Яблоко», депутат Псковской городской Думы Дмитрий Пермяков. Это законодательная норма, пояснил депутат. Однако «умное голосование» Пермяков не поддерживает, потому что считает, что голосование должно быть этически безупречным. Кроме того, для избирателя ничего не поменяется, если он отдаст свой голос не за «Единую Россию», но за КПРФ, ЛДПР или «Справедливую Россию», уверен Дмитрий Пермяков. В этом смысле «умное голосование» — та стратегия, которая не соответствует сегодняшним запросам избирателя.

Ну, начнем с того, что агитация за или против — это все равно агитация. У нас в Избирательном кодексе прописано, что можно агитировать как за себя, так и против каких-то других кандидатов. Это абсолютно нормально. Что касается конкретных стратегий «умного голосования», я не ее сторонник, потому что, на мой взгляд, голосование должно быт, прежде всего, этически безупречным. Избиратель должен понимать, кому он отдает свой голос. Стратегия "за любую партию, кроме "Единой России", кажется для кого-то привлекательной, но по факту мы видим, что предыдущие выборы в Государственный парламент, выборы в муниципалитетах показали, что "Единой России" ни жарко, ни холодно от такого голосования. Да, на место некоторых депутатов единороссов придут депутаты от "Справедливой России", депутаты от ЛДПР или депутаты от какой-то другой партии, которые все равно поддерживают политику "Единой России". По факту, для избирателя ничего не меняется, поэтому стратегия "умного голосования", к сожалению, не удовлетворяет сегодняшние запросы избирателя.

Если партия в качестве агитационной стратегии выбирает критику других, то это говорит о ее слабости. Такое мнение по поводу умного голосования высказала председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева. Эта стратегия не несет ничего полезного людям, избиратели часто бывают обмануты, потому что их ожидания не оправдываются. При этом председатель Общественной палаты отметила, что к чести многих оппозиционных объединений, они не используют такие политтехнологии и выступают против них.

Это говорит, на мой взгляд, первое — о слабости партии. Если партия сильная, если у нее есть свой электорат, то уже электорат проголосует за свою партию. Смотрели презентацию избирательного участка, пробовали голосование, там тоже были представители партий, они задавали вопросы, которые трудно представить. То есть, если кто-то хочет увидеть плохое, он увидит и сделает. Ну и последнее, из нашего мультика фраза, которая мне очень нравится: «Баба Яга всегда будет против», если говорить о таком отношении. Я считаю, что оно ("умное голосование" - ред.) несерьезное, несолидное, но это технологии. Технологии совершенствуются, не только цифровые, но и эти. Понимаете, это действительно политтехнологии и больше ничего кроме политтехнологий за этим не стоит. Там нет голоса народа. И люди часто бывают обманутыми вот такими шагами.

В Псковской области модель «умного голосования» или подобные ей попытки организовать избирательный процесс никогда не применялись. Как организованная политическая технология эта стратегия распространена в крупных мегаполисах на больших одномандатных округах, где есть высокая конкуренция среди кандидатов. Готовы ли сами избиратели поддержать «умное голосование» — вопрос сложный. Особенно на фоне новостей о том, что личную информацию тех, кто оставлял свои данные на сайте «Умное голосование», слили в интернет. Многие сегодняшние участники беседы отмечали, что такое голосование против, «умное голосование», приводит к формированию поведенческой модели у избирателя, не предполагающей каких-то идеологических критериев, принципов и ориентиров. Это опасная игра, что не раз показывала история. С другой стороны, власть, зажимая и ограничивая участие разных политических сил в выборах, сужает спектр самого выбора и вынуждает часть людей пойти по этому пути.