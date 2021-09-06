Политика

В Псковском обкоме КПРФ рассказали о «подножках», которые делают идущим к победе

Продолжаются нападки со стороны властей и недобросовестных конкурентов на кандидата в депутаты Псковского областного Собрания депутатов Дмитрия Михайлова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского ОК КПРФ.

«Уже были преследования со стороны полиции, которая ничего найти и доказать не может; со стороны избирательной комиссии Псковской области и так называемых "гражданских активистов", что пишут всякого рода анонимные заявления против нашего коммуниста Дмитрия Михайлова; погромы агитационных билбордов неизвестными вандалами, а также случайная подмена в газетной рекламе логотипа КПРФ на логотип другой партии рядом с фотографией нашего Дмитрия Михайлова», - рассказали в региональном отделении партии.

Там также отметили, что совсем недавно Дмитрию Михайлову вручили повестку в военкомат на военные сборы. По словам коммунистов, это было сделано, чтобы отвлечь кандидата от выборов. «И теперь еще одна из карликовых партий пытается делать подножки идущему к победе на выборах псковскому коммунисту Михайлову, обвиняя его в подкупе избирателей», - заметили в партии.

«Разумеется, никакого подкупа избирателей не было и не могло быть ни со стороны самого кандидата Михайлова, ни со стороны партии КПРФ», - подчеркнули в Псковском ОК КПРФ.

В партии добавили, что это не первая попытка «расчистить политическое поле».

«И все, кто как-то пытается помешать КПРФ, играют на стороне действующей пока партии власти», - заключили в партии.

Ссылка на телеграм канал Дмитрия Михайлова: https://t.me/mihailov_kprf_pskov.

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Псковское областное отделение политической партии «Коммунистическая Партия Российской Федерации