Политика

Представителей Google и Apple пригласили на заседание в Совфед

На заседание комиссии СФ по суверенитету в четверг, 16 сентября, приглашены представители Google и Apple в связи с вмешательством в выборы РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комиссии Андрея Климова.

«Решено вынести на обсуждение комиссии вопросы, связанные с вмешательством со стороны американских цифровых платформ в выборы в Государственную Думу РФ. На данное мероприятие приглашаются официальные представители Google и Applе», - сказал политик.

Он отметил, что официальные письма в компании направлены.

По словам сенатора, эти две цифровые компании находятся в зоне внимания, «к ним накопилось очень много вопросов». Сенатор подчеркнул, что он попросил компании определить своих представителей от руководства для участия в заседании комиссии, будет ли это очно или по ВКС. «Рассчитываем, что до 10-ти утра (в четверг) они дадут ответ», - сказал законодатель.

«По нашим данным, эти электронные приглашения ушли адресатам», - добавил он.

Комиссия проведет 16 сентября заседание накануне выборов в Госдуму.