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Политика

Для псковичей продлят срок подачи документов на конкурс по отбору в Молодежный парламент

22.12.2021 15:53|ПсковКомментариев: 0

Изменения в положение о Молодежном парламенте при региональном парламенте обсудил комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов. Об этом шла речь на заседании комитета, которое прошло сегодня, 22 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В связи с тем, что осенью 2021 года прошли выборы в Псковское областное Собрание депутатов VII созыва и первая сессия законодательного органа была установочной, постановление «О внесении изменения в положение о Молодежном парламенте при Псковском областном Собрании депутатов и формировании Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов» было рассмотрено лишь на октябрьской сессии, что на месяц сократило срок подачи документов для участия в конкурсе по отбору кандидатов в члены Молодежного парламента при областном Собрании депутатов на 2021-2023 годы.

«Молодые люди в отведенный период с задачей не справились. А для нас важно, чтобы процедура отбора была конкурентной и открытой», - подчеркнул вице-спикер Виктор Остренко.

В связи с этим предлагается продлить срок подачи документов для участия в конкурсе по отбору в члены Молодежного парламента на 2021-2023 годы и сформировать персональный состав Молодежного парламента на 2021-2023 годы не позднее 1 марта 2022 года.

«Достаточно ли было заявок? Если мало, что было сделано, чтобы созыв Молодежного парламента был сформирован?» - поинтересовался депутат Андрей Маковский.

Виктор Остренко ответил, что заявок было достаточно. «Но есть нюансы, связанные с формированием пакета документов молодыми людьми», - добавил он.

Теги: #псковское областное собрание #Молодежный парламент
Источник: Псковская Лента Новостей
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