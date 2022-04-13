Политика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Александром Борисовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии – заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов.

Он расскажет о работе фракции, об итогах своей недавней встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, прокомментирует перспективы введения дистанционного электронного голосования на выборах и расскажет о том, как будет выстраивать свою депутатскую деятельность на территории псковского региона.

Трансляция завершена.