Политика

В России останутся прямые выборы губернаторов

Президент России Владимир Путин принял участие в заседании Совета законодателей и заявил о том, что прямые выборы губернаторов останутся. Об этом политтехнолог, директор экспертно-аналитического центра «Северо-Запад» Екатерина Колесникова написала в своем телеграм-канале.

По ее словам, президент предупредил всех о недопустимости популизма во время избирательной кампании, призвал не раскачивать лодку, не разваливать изнутри страну пустыми обещаниями, которые дискредитируют российскую власть и политическую систему.

«Обновление российской власти может быть обеспечено только прямым независимым волеизъявлением граждан нашей страны. Только они вправе решать, кто достоин представлять их интересы, разрабатывать и принимать законы, по которым живет страна», – привела слова президента политтехнолог.

Такой вариант, что, забросив информацию о возможной отмене, измеряли экспертное мнение, или же просто разбавляли украинскую повестку, мы тоже не исключали, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти не обсуждали перенос или отмену прямых выборов губернаторов в России.