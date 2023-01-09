Политика

Генерал Лапин возглавил главный штаб Сухопутных войск

Генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил, сообщил РБК источник в Минобороны.

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков

Ранее о назначении Александра Лапина со ссылкой на источник сообщало издание «Ура.ру». До конца октября он был командующим группировкой российских войск «Центр» в военной операции на Украине.

Александр Лапин родился в 1964 году в Казани. В 2017-м был назначен начальником штаба группировки российских войск в Сирии, в ноябре того же года возглавил командование Центрального военного округа. С октября 2018 по январь 2019 года командовал группировкой войск в Сирии. В ходе операции на Украине командовал группировкой «Центр», которая принимала участие в боях за Лисичанск. 4 июля был удостоен звания Героя России.