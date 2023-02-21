Политика

В администрации Пскова в ближайшее время не планируются структурные изменения — Борис Елкин

В администрации Пскова в ближайшее время не планируются структурные изменения. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Структурных изменений в моих близлежащих планах нет. Где-то меняем буквально должностные обязанности и полномочия между подразделениями. Это уже более разовый характера носит. Но все мы знаем, что у нас вакантна должность еще одного заместителя в данный момент. Когда эту должность мы заместим и появится еще один член нашей команды, может быть, будет легкое изменение уже под нового руководителя», – сказал Борис Елкин.

По мнению главы города, администрация – это очень большой коллектив, где работает много профессионалов, которым небезразлична судьба города.