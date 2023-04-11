Политика

Началась регистрация избирателей на предварительном голосовании «Единой России»

Началась регистрация избирателей на предварительном голосовании «Единой России». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале политической партии.

Она продлится до 26 мая. Это сделано для защиты персональных данных избирателей и легитимности процедуры. Само голосование пройдёт с 22 по 28 мая.

«Принять участие в электронном предварительном голосовании Единой России, а в новых регионах – ещё и очно, могут все граждане старше 18 лет. Важное условие – они должны быть зарегистрированы на территории региона или населенного пункта, где пройдут выборы. Ежегодно количество людей, которые участвуют в процедуре, растёт. В 2018 году электронное предварительное голосование прошло впервые. Тогда в нем участвовало почти 140 тысяч человек. В прошлом году было уже более 1,2 миллиона избирателей», - подчеркнул замсекретяря Генсовета партии Сергей Перминов.