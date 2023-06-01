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Политика

Нужна ли России официальная государственная идеология?

02.06.2023 15:42|ПсковКомментариев: 1

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему необходимости официальной государственной идеологии. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием, действует уже 30 лет. Согласно статье 13 Основного закона, в нашей стране признано идеологическое многообразие, а значит никакая идеология не может быть установлена в качестве государственной или обязательной.

Но с призывами отменить запрет на госидеологию в России неоднократно выступали общественники и политики. Очередной разговор на эту тему возник в ходе международного юридического форума в Петербурге. Глава Минюста Константин Чуйченко призвал к определению государственной идеологии, которая на данный момент запрещена отдельной статьей Конституции.
Он напомнил, что в начале 90-ых, когда принималась действующая Конституция, данная статья была внесена из-за ранее существовавшей монополии коммунистической идеологии. Запрет государственной идеологии пришел на смену предыдущей версии Основного закона, где было установлено, что руководящей и направляющей силой, ядром политической системы является Компартия СССР.

Первую официальную государственную идеологию старец псковского Спасо-Елеазарова монастыря Филофей сформулировал еще в XVI веке. У его концепции «Москва - третий Рим» и сейчас есть немало приверженцев. Не случайно именно в Пскове на этой неделе прошла IX Международная научная конференция «Москва – Третий Рим». Участники конференции говорили об истоках российской государственности, в том числе обсуждали историю идеологии в России.

На этом фоне мы решили выяснить: нужна ли России официальная государственная идеология? Насколько актуальна общегосударственная идеология в современном мире? Можно ли сформулировать такую идеологию, которая реально будет объединять всех граждан страны, вне зависимости от их принадлежности к какой-либо социальной группе? Какие принципы должны лежать в основе этой общегосударственной идеологии? Об этом в программе «Дневной дозор».

По словам председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева, в России есть идеология — это не утратившая своей актуальности концепция «Москва - Третий Рим». Он отметил, что если бы 500 лет назад не возникла эта идеология, то сейчас в нашем государстве не было бы понятия многонациональности.

«Псковская земля - родина нашей отечественной идеологии. Мы сейчас говорим о том, что у нас в Конституции не хватает идеологии, а она у нас есть. Она у нас была выработана 500 лет назад в знаменитом письме старца Филофея, насельника Спасо-Елеазаровского монастыря, где мы были на литургии. Эта концепция называется – Третий Рим. Третий Рим – это наша миссия, это то, благодаря чему Россия сплотилась, стала при Иване Грозном многонациональным государством, потом при Петре Первом империей и, наконец, той Российской Федерацией, в которой мы сейчас живем. Если бы Третий Рим не прозвучал, то ни о каком многонациональном сегодняшнем государстве говорить было бы нельзя. Потому что только в имперской концепции существуют разные национальности, которые живут в едином государстве. Государство – это больше, чем дом одного народа, одного русского. Поэтому Третий Рим - это то, без чего невозможно существование сегодняшней Российской Федерации».

По мнению руководителя Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга, заявления об отмене статьи Конституции о запрете госидеологии очень опасны, так как они угрожают базовым принципам Основного закона общества и государства. Ни одно цивилизованное государство не может развиваться вне свободы политических убеждений, а принятие обязательной идеологии лишает государство этой возможности.

«На мой взгляд, министр юстиции, публично объявивший о необходимости изменения Конституции РФ и установления обязательной  государственной идеологии, должен быть немедленно отправлен в отставку президентом России. Одним из базовых прав и свобод человека и гражданина является свобода убеждений, в том числе политических убеждений. Если в государстве устанавливается обязательная государственная идеология, то свобода политических убеждений уничтожается, потому что в такой ситуации любой гражданин, исповедующий другую политическую платформу, другую идеологию, будет являться нарушителем Конституции. Ни одно цивилизованное современное государство не может существовать и успешно развиваться без свободы, в том числе свободы мнений, свободы убеждений, свободы дискуссий, свободной политической конкуренции, свободном обращении идей в обществе. Любая государственная идеология исключает подобные свободные дискуссии. Если так случится, что в России будет принята новая Конституция, то очень важно отметить, что первая и вторая главы российской Конституции не могут быть изменены иначе, чем через принятие новой Конституции, в них нельзя вносить поправки. Высказывание Чуйченко очень опасно. Оно угрожает основам конституционного строя России, потому что на уровне высшего должностного лица в сфере юстиции заявлено о необходимости пересмотра базовых основ российской Конституции. Так или иначе, на мой взгляд, высока вероятность, что либо одновременно с президентскими выборами, либо уже после президентских выборов будет поставлен вопрос о принятии новой российской Конституции на всенародном голосовании. Если это произойдет, то, конечно, вопрос будет стоять не только в обязательной государственной идеологии. Вопрос будет стоять о переустройстве всего российского государства и становление унитарного государства диктаторского типа. Если власти приступят к реализации такой модели государства, в которой существует обязательная государственная идеология, им предстоит нарушить естественные права и свободы всех без исключения жителей России, в том числе и самих себя».

Россия — государство-цивилизация, утверждает основатель всероссийского созидательного движения «Русский Лад» Владимир Никитин. Это означает, что действующей власти нужно сформировать государственную идеологию на основе русского мировоззрения.

«Государственная идеология нужна. Я давно говорил: надо сначала понять, что такое Россия - это государство-нация или государство-цивилизация. Так вот, Путин наконец-то сказал: Россия - это государство цивилизация. Тогда нужно по-ломоносовски формулировать цивилизационную идею России и закладывать в государственную идеологию. Но сейчас нужно идти еще дальше. Нужно нашей власти разобраться, в чем разница между религией, идеологией и мировоззрением. Мировоззрение рождается вместе с народом и развивается с ним. Идеология и религия - это вторичные уровни сознания. Так вот, сейчас идет война мировоззрений. Исконно русское мировоззрение является альтернативой западному глобализму. Поэтому русофобия сейчас приняла такой глобальный характер. Русичи исповедовали мировоззрение "Прави", а "Правь" – это законы мироздания. Потом это русское мировоззрение получило другое название "Русский лад". Заветы Александра Невского начинаются с этого: научитесь ладить с людьми любой национальности, не унижая своего достоинства, сохраняя верность русскому миропониманию. Второй завет: не преступайте чужих границ, но в случае необходимости принуждайте соседей к миру. Если власть начнет следовать этому мировоззрению, нам не страшны никакие враги. Но беда в том, что Россия по классификации Хантингтона (автора философского трактата о мироустройстве после холодной войны «Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка» – ред.) – это разорванная страна, в ней народ живет по законам русской цивилизации, а власть пытается навязать народу западную модель развития уже 30 лет. Для того, чтобы стать великой страной русской цивилизации, наша власть должна сформировать государственную идеологию на основе русского мировоззрения».

Государственная идеология нужна для того, чтобы доминировать и довлеть над гражданами, считает поэт и правдоруб Николай Рассадин. По его словам, существует опасность, что если примут обязательную для всех идеологию, она «задушит» общество. Такие примеры в нашей истории были.

«На самом деле самое время государству говорить о своей идеологии, потому что чем больше государство влияет на общество, тем для государства важнее иметь государственную идеологию. Когда государство не очень много присутствует в общественном пространстве, то и идеологии никакой не нужно. Поэтому, исходя из этого, нынешнему государству жизненно необходима государственная идеология, которая будет навязываться обществу, которое будет доминировать в обществе, довлеть над обществом. Потому что то, что происходит, этому нужна подпитка и поддержка в народных массах. Другое дело, что сегодня в России мы потеряли пласт профессиональных идеологов. Это мне напоминает басню Крылова "Лебедь, рак и щука". Каждая группа даже патриотично настроенных провластных групп тянет одеяло на себя. Похожее происходит с оппозицией, которая не может договориться по противодействию современной власти. И то же самое происходит в провластных кругах в этой патриотической среде, они не договорятся между собой. И что в результате может получиться? Отменят статью Конституции о запрете на государственную идеологию. В это место надо что-то будет вставить. А вот что будет исправлено в это? Я очень серьезно опасаюсь, что государственной идеологией сделают какую-нибудь крайне радикальную, резко клерикальную идеологию, в которой мы просто задохнемся. Мы жили без государственной идеологии  30 лет. Выросло целое поколение, которое не знает, что такое "вот это читать нельзя, это смотреть нельзя, сюда ходить запрещено, в этом ходить запрещено". И вдруг на это поколение начинают надевать ярмо. Мы задохнемся в этом».

Государственная идеология нужна нынешней власти, чтобы объединить общество вокруг правящей партии и президента, объясняет известный российский политолог Игорь Минтусов. Однако есть риск в том, что государство может в какой-то момент перейти к репрессиям тех граждан, которые не будут поддерживать официальную идеологию.

«Нужна ли государственная идеология? Ответ на этот вопрос дают конкретные политики, исходя из своих конкретных интересов, которые у них есть в конкретной ситуации, в конкретном обществе. В данном случае, когда глава Минюста об этом говорит, он отражает тот запрос, что нынешней политической элите эта идеология нужна для того, чтобы объединить народ вокруг или правящей партии, или президента, или правительства. Другим политическим силам и другим политическим игрокам, например, либеральным, эта идеология не нужна. Потому что это противоречит их ценностям. Когда есть одна идеология, то исторический опыт показывает, что рано или поздно для того, чтобы поддерживать эту идеологию, будут включаться механизмы поддержки со стороны государства, со стороны исполнительной власти. И дальше можно не заметить, как государство перейдет грань, которая отделяет поддержку государственной идеологии от репрессий по отношению к тем, кто исповедует негосударственную идеологию. Поэтому это очень опасная тема с точки зрения либеральной перспективы. Но с точки зрения государственной политики, которую проводит нынешняя власть, это чтобы было легче управлять идеологией страны. Это развязывает руки для того, чтобы и другие идеологии и на пушечный выстрел не подпускать к неокрепшим умам школьников, студентов, чтобы их другая недружественной идеология не развращала, то это опасная история. Так как от поддержки государственной идеологии до репрессий против государственной идеологии один очень маленький шаг, который легко может сделать любая исполнительная власть, в России в частности».

Тринадцатая статья относится к первой главе Основного закона. В первую и вторую главы нельзя вносить поправки. Они могут быть изменены только в случае полной замены всей Конституции и принятия новой. Замена Конституции возможна двумя путями. На основе голосования в Конституционном собрании — органе, которого сейчас в России нет, либо на референдуме. Наверное, не случайно авторы 13-ой статьи предусмотрели механизмы ее защиты от возможных поправок.

Эта норма запрещает закреплять за какой-либо идеей статус государственной или обязательной. А опыт Советского Союза показал, что именно обязательная идеология, строгое единомыслие для всех — губительно для страны и общества.

Анастасия Сливинская

Теги: #Дневной дозор
Источник: Псковская Лента Новостей
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