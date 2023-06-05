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Политика

Александр Котов о «спланированном совпадении» и конкуренции на выборах

05.06.2023 16:39|ПсковКомментариев: 0

Гостем программы «Дом Советов» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) стал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Какие существуют критерии для конкурентности выборов? Отчет губернатора и назначение губернаторских выборов – совпадение или спланированный ход? Зачем нужен муниципальный фильтр? Эти и другие вопросы со спикером регионального парламента обсудил ведущий Максим Костиков.

 

– Много раз говорили над полезной практикой - парламентском часе, куда приглашают чиновников и руководителей предприятий. Там рассматриваются серьезные системные проблемы. Проходит парламентский час, есть решение сессии, рекомендации для чиновников. Насколько эти результаты являются «дорожной картой», являются инструкцией к действию? Вы их итоги обсуждаете с губернатором? Есть обратная реакция?

– Когда мы только вводили практику парламентских часов, может быть, кто-то первоначально думал: пообсуждали, поговорили, время прошло – тема забылась. Сейчас, как показывает практика, все органы исполнительной власти, которые отвечают за работу в тех или иных направлениях, понимают, что одним обсуждением не отделаться и придется обращать внимание на те замечания, которые высказывают депутаты. Мы же не просто выдумываем вопросы, мы стараемся выносить на парламентский час самые актуальные темы, которые в тот или иной промежуток времени больше всего волнуют граждан.

Губернатор к Собранию относится не к как контрольному органу, а как к своим партнерам и помощникам. Он внимательно следит за тем, какие вопросы выносятся в рамках парламентского часа, чтобы органы исполнительной власти по итогам обсуждения принимали соответствующие меры. В пример можно привести тему, связанную с проблемами здравоохранения, которую мы очень бурно обсуждали. После этого губернатор провел совещание с участием органов исполнительной власти, представителей депутатского корпуса. Тщательно поговорили и наметили определенные мероприятия, которые, я уверен, будут выполнены. Это будет результат нашей совместной работы.

Еще один пример могу привести – мы не закончили тему догазификации. Всегда это было эмоционально, многое высказывалось в адрес руководителей газовой отрасли. Тем не менее работа в этом направлении сдвинулась с мертвой точки. Достаточно хорошими темпами проходит догазификация. Мы к этому вопросу вернемся в сентябре, когда закончится горячий период по прокладке газопроводов. Думаю, что ситуация кардинально поменяется. Парламентский час – очень эффективный инструмент.

– Отчет губернатора и назначение губернаторских выборов совпали на одной сессии – совпадение или политтехнологический ход?

– Это спланированное совпадение, потому что мы должны заслушивать отчет губернатора о деятельности правительства в мае, а выборы мы должны были назначить с 1 по 10 июня, чтобы не проводить две сессии подряд. Одну – с текущими вопросами повестки и отчетом губернатора, а через два дня с вопросом по назначению выборов. Мы решили объединить, это правильно и логично.

– По поводу легитимности выборов. У нас четко определился фаворит избирательной гонки – действующий губернатор Михаил Ведерников. У некоторых наблюдателей возникает вопрос – насколько эти выборы будут конкурентными? Олег Брячак на сессии сказал, что он не пойдет, вслед за ним Михаил Иванов (Партия пенсионеров) сошел с дистанции, Лев Шлосберг говорил, что «Яблоко», скорее всего, не будет участвовать в избирательной кампании, коммунисты никак не могут определиться, кто у них будет кандидатом. Насколько выборы будут конкурентными и отражать палитру мнений, которая сложилась в обществе?

– Смотря какими критериями оценивать конкурентность выборов.

– Наличие сильных соперников в том числе.

– Я об этом и хотел сказать. Конкурентность выборов определяется не количеством участвующих кандидатов, а потенциальной силой соперников. Должна быть соревновательность. Нам, «Единой России», все время задают вопрос, и звучит мысль: «Что же вы не обеспечите себе конкурентные выборы?». Это не задача партии искать конкурентов, они должны появится сами. Главное, потенциальные возможности того или иного кандидата, особенно на губернаторских выборах. Некоторые уже заявили на старте избирательной кампании, что не будут участвовать. При всем уважении, это, наверное, не самые сильные конкуренты, которые сделали бы эти выборы суперконкурентными.

Объективно, у действующего губернатора Михаила Ведерникова высокая поддержка. Это можно посмотреть по разным социологическим исследованиям, которые проводят специально обученные организации. Составить серьезную конкуренцию действующему губернатору, который добросовестно на протяжении шести лет авторитет для себя в этом регионе завоевывал, – проблематично, даже если бы была возможность пройти без обращения к «Единой России» муниципальный фильтр.

Муниципальный фильтр предполагает подписи муниципальных депутатов. Так давайте работать, чтобы как можно больше этих депутатов было. Завоевывайте представительство в муниципальных, районных собраниях, в представительных органах городских и сельских поселений. И тогда не будет проблем с прохождением муниципального фильтра. Если у вас поддержка партии в 5%, о чем тут говорить?

Еще один момент в пользу муниципального фильтра. Я напомню, был в свое время такой кандидат в губернаторы Псковской области по фамилии Провкин. Человек, который был обвинен в изнасиловании в ходе избирательной кампании. У него было достаточно денег, он мог выиграть не за счет поддержки избирателей и своего авторитета, а путем вливания денежных средств. Нам такой губернатор нужен? Это один пример, а могут появиться другие. Лучше сегодня через этот муниципальный фильтр пройти, чтобы депутаты представительных органов местного самоуправления, которые играют ключевую роль, участвовали в процессе оказания поддержки тому или иному кандидату на предстоящих выборах.

– В последние годы, благодаря участию региона в самых разных федеральных программах, появляется много объектов. Это новые корпуса больниц, школ, дома культуры, очистные сооружения. Все в основном построено за счет федеральных средств. Их инфраструктура требует дополнительных средств на их содержание. Борис Елкин (глава города Пскова – ред.) обращался в согласительную комиссию Собрания с просьбой увеличить финансирование на содержание общественных объектов. Думаю, что вам неоднократно с этой проблемой приходилось сталкиваться в общении с муниципалитетами.

– Здесь вопрос стоит значительно шире. Мы сейчас занимаемся благоустройством территорий, причем с вовлечением активных и неравнодушных жителей. Люди имеют возможность проголосовать за то или иное общественное пространство, которое, по их мнению, нужно в первую очередь благоустроить. Этот процесс на протяжении ряда лет отлажен, программа работает. Мы видим, как у нас появляются новые благоустроенные пространства в Пскове и в районных центрах. Потом их нужно содержать надлежащим образом. Если мы этого делать не будем, то они очень быстро будут разрушаться. Это нужно обязательно учитывать при формировании расходной части бюджета органов местного самоуправления. Об этом тоже говорили на встрече губернатора с фракцией «Единая Россия». Глава региона поддерживает в этом плане такие решения. Жалко, если без надлежащего содержания вновь построенный объект быстро придет в упадок и будет напоминать то, что у нас было и раньше. Этого ни в коем случае нельзя допустить. На это следует обращать внимание и предусматривать расходы, не по остаточному принципу.

Беседовал Максим Костиков

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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