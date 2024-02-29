Детские уголки вновь создадут на избирательных участках в Псковской области

Детские уголки создадут на некоторых избирательных участках в Псковской области на выборах президента России. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в программе «Гайд-парк» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Также каждому «маленькому избирателю» в дни голосования на участках планируют дарить воздушный шар.
Игорь Сопов добавил, что традиция брать детей на избирательный участок должна поддерживаться.
Голосование на выборах президента РФ пройдет 15-17 марта.