Политика

Детские уголки вновь создадут на избирательных участках в Псковской области

Детские уголки создадут на некоторых избирательных участках в Псковской области на выборах президента России. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в программе «Гайд-парк» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы уже второй год подряд используем интересное нововведение — детские уголки. Они работали на выборах губернатора Псковской области, на порядка 40 участках были организованы детские уголки, и родители могли спокойно брать бюллетени и голосовать, пока дети оставались с членами УИК, которые зачастую являются учителями или воспитателями», - рассказал Игорь Сопов.

Также каждому «маленькому избирателю» в дни голосования на участках планируют дарить воздушный шар.

Игорь Сопов добавил, что традиция брать детей на избирательный участок должна поддерживаться.

Голосование на выборах президента РФ пройдет 15-17 марта.