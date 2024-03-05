Начинается видеотрансляция круглого стола «Общество и выборы»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию круглого стола, посвященного главному политическому событию 2024 года - выборам президента России, который в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Напомним, что ранее участниками программ в прямом эфире стали руководители региональных отделений ведущих политических партий и общественных объединений, наблюдатели за выборами, журналисты, эксперты. А сегодня мы пригласили к разговору представителей различных групп нашего общества - врача, учителя, работника сферы культуры, профсоюзного деятеля и представителя молодежной среды. Таким образом, мы рассчитываем дать «срез общественного мнения» и представить радиослушателям мнения самых разных людей.
К участию в обсуждении приглашены:
Участники передачи расскажут, насколько им и их коллегам интересна президентская кампания, планируют ли они участвовать в выборах, считают ли удобным трехдневный формат голосования с использованием технологии ДЭГ.