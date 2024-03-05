Политика

Начинается видеотрансляция круглого стола «Общество и выборы»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию круглого стола, посвященного главному политическому событию 2024 года - выборам президента России, который в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Напомним, что ранее участниками программ в прямом эфире стали руководители региональных отделений ведущих политических партий и общественных объединений, наблюдатели за выборами, журналисты, эксперты. А сегодня мы пригласили к разговору представителей различных групп нашего общества - врача, учителя, работника сферы культуры, профсоюзного деятеля и представителя молодежной среды. Таким образом, мы рассчитываем дать «срез общественного мнения» и представить радиослушателям мнения самых разных людей.

К участию в обсуждении приглашены:

Евгений Панферов, главный врач Псковской областной клинической больницы;

Иван Шагин, директор средней общеобразовательной школы №47 города Пскова, член Общественной палаты Псковской области;

Константин Абабков, главный дирижер-руководитель Заслуженного коллектива народного творчества России - ансамбля «Сказ» имени В. Румянцева, член Общественной палаты Псковской области;

Андрей Стегний, заместитель председателя Псковского облсовпрофа, эксперт, член общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области;

Василий Демидов, председатель Псковской региональной общественной организации «Федерация компьютерного спорта».

Участники передачи расскажут, насколько им и их коллегам интересна президентская кампания, планируют ли они участвовать в выборах, считают ли удобным трехдневный формат голосования с использованием технологии ДЭГ.