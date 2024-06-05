Политика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Дмитрием Михайловым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - руководитель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании депутатов Дмитрий Михайлов - выскажет позицию псковских коммунистов по отчету губернатора Михаила Ведерникова, с которым он накануне выступил в региональном парламенте.

Также ведущий Александр Савенко обсудит с гостем студии задачи обкома КПРФ на старте нового электорального цикла и планы на сентябрьские выборы в Пскове и муниципальных округах.

Трансляция завершена.