Общество

Кровлю школы №4 в Опочке капитально отремонтируют

Капитальный ремонт здания структурного подразделения «Средняя школа №4» МБОУ «Центр образования Опочецкого района» будет выполнен в этом году. Соответствующая документация размещена на официальном сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта - 5,5 млн рублей. Источник финансирования - бюджет муниципального образования «Опочецкий район» в виде субсидий из федерального, областного и местного бюджета.

Согласно техническому заданию, в здании на ул. 1 Мая, 35 в Опочке, капитальный ремонт будет выполнен по следующим элементам: кровля, козырьки и восстановление потолков после протечек.

Окончание работ - до 1 декабря 2018 года.