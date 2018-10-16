Общество

Готовый превратить Степановский лужок в «жемчужину, утопающую в зелени» инвестор устал ждать и ушел

У территории стадиона «Электрон» и Народного парка в Пскове нет перспектив. Такое мнение высказал депутат Псковской городской Думы, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

«Разговоров было много, был хороший инвестор, который был готов незамедлительно приступить к работе. Но его больше нет, он устал ждать, - сообщил Олег Брячак, напомнив, что продолжительное время заняли выбор названия для парка и сбор предложений от местных жителей. - Все это проходило долго и мучительно. Сегодня наказы собраны, хотя активность была практически нулевая».

Политик подчеркнул, что в территорию, которая включает порядка 25 га, инвестор готов был вложить средства. Проект малоэтажной застройки со всей инфраструктурой гость студии назвал «жемчужиной, утопающей в зелени». «Но пока суть да дело - инвестор сказал, что с таким подходом работать с нами не будет», - отметил Олег Брячак.

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Отвечая на вопрос ведущего о желании самого Олега Брячака получить данную территорию и привести ее в порядок, гость студии ответил, что хотел бы сделать это, «как и любой пскович, который любит свой город».

Также он рассказал о перспективах развития своего бизнеса, подчеркнув, что впредь будет строить свое дело так, чтобы не него не влияли никакие отношения с властными структурами. Олег Брячак заверил, что не имеет никаких договоренностей с новой региональной власти относительно своих бизнес-интересов. «Никаких договоренностей нет и не было. Есть взаимное уважение и поддержка существующего курса», - заключил он.