Общество

Пятый том книги «Солдаты Победы» готовится к изданию

В администрации Псковской области состоялось заседание редакционной коллегии по подготовке и изданию многотомной историко-документальной книги «Солдаты Победы».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, в рамках заседания члены редколлегии проанализировали готовность к печати материалов пятого тома книги, которая будет содержать сведения более чем о тысяче участниках Великой Отечественной войны, которые родились на территории Новосокольнического района.

«Рукопись закончена в полном объеме. Мы начали работу над версткой, чтобы подготовить материалы к передаче в типографию. Некоторые разделы уже полностью готовы», - сообщил главный редактор многотомной историко-документальной серии Николай Никитенко. Он обратил внимание, что в ходе подготовки материалов запросы направлялись во многие российские архивы, чтобы уточнить ключевые сведения об участниках ВОВ - уроженцах Новосокольнического района.

В рамках заседания члены редколлегии попросили коллег из районов обратить повышенное внимание на качество подготовки первичных материалов. «Надо очень внимательно относиться к фактам. Проверять и перепроверять всю информацию. Все недочеты в нашей работе должны быть учтены при подготовке следующих томов», - отметил председатель комитета по социальной защите Псковской области Армен Мнацаканян. В частности, участники заседания приняли решение, что редколлегия Новосокольнического района должна провести дополнительную выверку сведений перед передачей рукописи 5-готома в печать.

Кроме того, о ходе подготовки 6-го и 7-го томов «Солдаты Победы» доложили представители Дновской и Себежской районных общественных редколлегий.

Напомним, что работа над многотомником в Псковской области ведется пятый год подряд. За это время изданы первые четыре тома книги «Солдаты Победы». В опубликованные первые два тома книги «Солдаты Победы» вошли имена участников Великой Отечественной войны, проживающих в Псковской области по состоянию на 1 января 2013 года. Третий том посвящен фронтовикам из Великих Лук, четвертый - ветеранам из Невельского района.

Экземпляры многотомной историко-документальной книги «Солдаты Победы» находятся во всех библиотеках, музеях и архивах Псковской области, военкоматах и советах ветеранов, а также в главных книгохранилищах страны (Российской книжной палате, центральном музее вооруженных сил, центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе и других).