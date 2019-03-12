Общество

«По правде говоря». Весеннее обострение?

На YouTube-канале Псковского областного совета профсоюзов появился новый выпуск программы «По правде говоря» с Ульяной Михайловой.

Правозащитная работа псковских профсоюзов оценена по достоинству: все фейки от самых желтых изданий...

… По правде говоря, именно 13 марта на территории Псковской области нечисть выходит наружу. Именно тогда, когда псковские профсоюзы сформулировали свою позицию относительно опасного производства и строительства завода «Титан-Полимер» «обратка» не заставила себя долго ждать».