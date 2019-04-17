Общество

Синоптики прогнозируют теплую Пасху в Псковской области

Предстоящие выходные будут теплыми, но возможны небольшие осадки в виде дождя. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Псковско м ЦГМС - филиале ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Д невные температуры поднимутся до +10 градусов, при прояснениях - до +12 градусов. Ночные температуры смешанные - от -3 до +3 градусов.

Следующая неделя также будет теплой. Дневные и ночные температуры будут положительными, ночью - 0..+5, днем - до +15 градусов тепла.

В Псковской ЦГСМ также отметили, что псковичей ожидает теплая Пасха.