Общество

Названы самые распространенные ошибки кадастровых инженеров

В целях повышения профессионализма участников кадастровой деятельности, уменьшения количества приостановлений и отказов в осуществлении государственного кадастрового учета и/или государственной регистрации прав Кадастровая палата по Псковской области информирует о типичных ошибках кадастровых инженеров, допускаемых при подготовке технических планов и межевых планов:

неверное оформление документов по содержанию;

в составе межевого/технического планов отсутствуют необходимые документы;

внесение данных на основе приблизительных координат и карт без выезда на местность;

ошибки вычислений и неисправность оборудования для измерений.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области, поскольку подготовкой межевого и технического плана, служащих обоснованием для внесения сведений в единый государственный реестр недвижимости занимаются кадастровые инженеры, именно на них лежит ответственность за возникновение неточностей.

Если кадастровый инженер при подготовке планов вносит в них заведомо ложные сведения, то ему грозит наказание в виде административной, а иногда и уголовной ответственности.