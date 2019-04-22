Названы самые распространенные ошибки кадастровых инженеров

В целях повышения профессионализма участников кадастровой деятельности, уменьшения количества приостановлений и отказов в осуществлении государственного кадастрового учета и/или государственной регистрации прав Кадастровая палата по Псковской области информирует о типичных ошибках кадастровых инженеров, допускаемых при подготовке технических планов и межевых планов:
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области, поскольку подготовкой межевого и технического плана, служащих обоснованием для внесения сведений в единый государственный реестр недвижимости занимаются кадастровые инженеры, именно на них лежит ответственность за возникновение неточностей.
Если кадастровый инженер при подготовке планов вносит в них заведомо ложные сведения, то ему грозит наказание в виде административной, а иногда и уголовной ответственности.