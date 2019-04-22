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Общество

Андрей Лукьянов: Из моего доклада на сессии Псковской гордумы сделали показательную порку ООО «АСПО»

23.04.2019 18:26|ПсковКомментариев: 1

«Из моего доклада на сессии Псковской гордумы по вопросу организации вывоза ТКО с территории города сделали показательную порку ООО "АСПО"», - такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове директор предприятия Андрей Лукьянов.

Прежде всего, он возразил на обвинения депутата гордумы Олега Брячака по поводу того, что он якобы пришел на сессию гордумы «плакаться», что у предприятия нет денег. «По поводу того, что мы пришли плакаться в гордуму. Начнем с того, что не мы пришли жаловаться, а нас пригласили. Была повестка сессии гордумы, в которую включили вопрос о вывозе ТКО с территории города Пскова, и глава города пригласил нас поучаствовать в заседании. Основным докладчиком должен был быть представитель регоператора, а я должен был выступить содокладчикам. В итоге представитель регоператора прийти не смог, а вместо себя никого не прислал. И, к сожалению, из моего доклада по организации сбора ТКО сделали показательную порку предприятия "АСПО"», - констатировал Андрей Лукьянов.

В частности, напомнил он, на сессии были представлены фотографии с невывезенным мусором, «которые преподнесли так, что это всегда происходит». «Хотя буквально за день до этого мы с главой объезжали проблемные точки, и явных замечаний в адрес предприятия не было», - заметил директор ООО «АСПО».

Наряду с этим, Андрей Лукьянов подтвердил, что предприятие действительно испытывает финансовые проблемы ввиду того, что регоператор не платит ему как подрядчику за услуги по вывозу ТКО. По этой причине под угрозу поставлена реализация планов «АСПО» по обновлению парка спецтехники и мусорных контейнеров. «Это планировалось за счет средств, которые мы рассчитывали получить от регоператора», - пояснил Андрей Лукьянов.

Андрей Лукьянов напомнил, что в соглашении между областным комитетом по строительству и ЖКХ и регоператором прописано, что регоператор берет на себя обязательство по недопущению задолженности за выполненные работы и оказанные услуги. «В адрес руководства города и области за моей подписью уходило обращение. Я описывал ситуацию, которая складывается, но ответа не получил», - рассказал Андрей Лукьянов. Наряду с этим он выразил сожаление по поводу того, что председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов - «не последнее лицо в этой цепочке, потому что является заказчиком услуг регоператора» - предпочел не брать на себя функцию арбитра, а выбрал позицию «подождем».

«Так или иначе, в течение четырех месяцев мы свои работы финансируем за счет собственных средств и кредитов. Создается впечатление, что регоператор просто саботирует оплату, создавая ситуацию, чтоб наше предприятие остановилось. Мы изо всех сил старались не подвести его и рассчитывали на партнерские отношения. Но, исходя из претензий заказчика, создается впечатление, что не очень-то нас в этой сфере видят и хотят выжить с этого рынка», - отметил Андрей Лукьянов.

На это, по мнению директора «АСПО», указывает и тот факт, что регоператор на днях озвучил предложение заменить часть существующих мусорных контейнеров, (в том числе в Пскове) на свои контейнеры (регоператора), хотя обязанность по их установке возложена на предприятие-исполнителя.

Теги: #эхо москвы в пскове #Эхономика #ТКО #АСПО #Регоператор
Источник: Псковская Лента Новостей
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