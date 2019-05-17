Общество

Никакой пользы закон Псковской области «О петициях» не принесет - Александр Котов

Закон Псковской области «О порядке рассмотрения петиций», принятия которого добиваются члены фракции КПРФ в Псковском областном Собрании, не принесет никакой пользы. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове председатель Псковского областного Собрания, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов, отвечая на вопрос радиослушателя, который посетовал, что коммунисты уже несколько раз инициировали принятие этого закона на региональном уровне, но пока безуспешно.

«Законопроект о петициях не поддерживаю и буду голосовать против. Считаю, что никакой пользы он не принесет. Если не вдаваться в тонкости, то концепция о том, чтобы понудить органы власти разного уровня обращать внимание на те петиции, которые соберут большое число подписей, - это абсурд», - прокомментировал Александр Котов.

По его мнению, «надо одинаково реагировать на все обращения граждан и учитывать важность проблемы, с которой они обращаются - так ли она серьезна». «Самое главное - надо оценивать возможности решения той или иной проблемы... Я категорически против этого закона и открыто говорю, что буду голосовать против», - заключил спикер регионального парламента.