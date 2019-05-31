Общество

В Великих Луках не организовывают площадку для ТБО и с начала года не убирают мусор из контейнера

В Великих Луках мусор из контейнера, расположенного у дома № 48 на улице Глинки, мусор не убирают с начала года. Кроме того, не делают там и площадку для твердых бытовых отходов. Об этом на сайте губернатора Псковской области пожаловался местный житель.

«С 1 января перестали вывозить мусор из помойки, расположенной в Великих Луках, на улице Глинки, 48, - отметил обратившийся. - Жильцам домов № 50, № 48, № 46 и домов по улице Тургенева было предложено собирать мусор у себя дома и выставлять его в пакетах на дорогу два раза в месяц. После чего жильцами было написано коллективное письмо в администрацию Великих Лук, с просьбой организовать площадку для сбора ТБО и поставить контейнеры. Из администрации Великих Лук было получено сообщение о том, что вывоз мусора производится региональным оператором. Об организации площадки для сбора ТБО в ней не было ни слова. На сегодняшний день мы имеем несанкционированную свалку на месте бывшей помойки (на фото). Мусор не вывозится, и эта гора растет с каждым днем и жутко воняет. По крайней мере, жильцы четырех квартир дома № 50 по улице Глинки собирают мусор в течение двух недель у себя дома и выставляют, в соответствии с графиком к дороге. Но ситуации это не меняет, так как на помойку выносят мусор жильцы близлежащих пятиэтажек. Убедительно просим в кратчайшие сроки решить вопрос с организацией площадки для сбора ТБО и вывезти мусор с помойки на улице Глинки, 48»

Ответственным по вопросу назначен председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов.